Dečko Mine Kostić Mane Ćuruvija Kasper javno je rekao da nije s Minom u lažnoj vezi. Njih dvoje su zajedno gostovali u emisiji "Premijera - Vikend specijal" u kojoj su govorili o svom odnosu.

- Ne znam samo šta sam ja to rekao loše, negativno, pogrešno, osim što od prvog dana pričamo o ljubavi, i to je naš moto. Šta je bio moj život iza mene, to je moje. Svi imamo istoriju. Život ide dalje, uvek se gleda napred. Onaj koji gleda unazad, neće moći ići nazad. Iza svake svoje reči stojim, nemam problem da nikoga pogledam u oči, a neki ne smeju ni u ogledalo da se pogledaju. Mojim rečima ne može da se nađe neki zarez, da mi se uhvate - rekao je Kasper.

Sa njima u studiju bio je i Era Ojdanić pa se umešao u ovaj razgovor.

Dečko Mine Kostić Kasper Foto: Printscreen TV Pink

- Mnogi moćni frajeri su nju tražili ili za suprugu, ili da je vode na večeru. Drago mi je što si s njom, ali moraš da je čuvaš - rekao je Era.

- Živela ljubav, živela Srbija. Volite se svi - rekao je Kasper.

- Da li ti imaš bivši brak? - upitala je Bojana.

- Da li bi bio normalan čovek da za 40 godina nisam imao brak iza sebe ili vezu. Ja nemam decu, to je moja najveća želja - rekao je Kasper.

Mane Ćuruvija Kasper i Era Ojdanić Foto: Printscreen TV Pink

- Ja neću da se mešam u njegove odluke, sam odlučuje. On je bolji od svakog psihologa, skenira ljude - rekla je Mina.