Vera Matović i njen lik i delo ponovo su zloupotrebljeni od strane nepoznatih Jutjub stranica, koje su plasirale lažnu priču o tome da se navodno udaje u 79. godini života.

U tim sadržajima kao mladoženja je predstavljen nepoznat čovek, iako je muzička zvezda i dokazani estradni umetnik godinama u skladnom, stabilnom i srećnom braku sa svojim suprugom Ratomirom Racom Matovićem.

- Iskreno, muka mi je da se više oglašavam povodom lažnih video-snimaka, montiranih fotografija i izmišljenih priča koje nemaju nikakve veze sa istinom. Ipak, ono što me raduje i daje mi snagu jesu reakcije i komentari čitalaca i publike. Jasno se vidi da niko od njih nije poverovao u ove neistine i da su ljudi prepoznali da je reč o čistoj laži i senzacionalizmu-priča muzička zvezda i nastavlja:

- Posebno mi znači što su se u komentarima oglasile i kolege, među kojima su Andrija Bajić i Mala Cana, koji su javno demantovali ove navode. Oni dobro znaju moj bračni status, kao i to koliko smo Raca i ja međusobno privrženi, puni poštovanja i ljubavi. Naš brak traje godinama, bez ikakvih mrlja, i upravo su to čitaoci i publika jasno prepoznali-istakla je Vera.

Veštačka inteligencija

Matovićeva smatra da je sve namerno napravljeno veštačkom inteligencijom.

- Ljudi su me kroz decenije moje karijere dovoljno upoznali - ne samo kao pevačicu, već i kao osobu koja iznad svega čuva svoju porodicu, dostojanstvo i privatni život. Nikada nisam gradila karijeru na skandalima, niti ću to činiti sada.

Što se tiče mojih godina, o tome ne želim da komentarišem, jer podaci koje su naveli nisu tačni i nemaju veze sa stvarnošću. Nemam potrebu da se ikome pravdam niti da demantujem svaku izmišljotinu koja se pojavi na internetu. Istina je jasna onima koji žele da je vide, a moja savest i moj život su mirni-zaključuje ona.