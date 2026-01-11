Slušaj vest

Pevačica Katarina Živković prošla je kroz pravu agoniju tokom dojenja sina Stefana, kada su joj rekli da će ga otrovati kremom koju je mazala na grudi.

Pevačica, koja se posvađala sa nekadašnjom najboljom drugaricom Kristinom Kijom Kockar, je otvorila dušu o majčinstvu i govorila sa kakvim se sve problemima susreće i koliko joj je bio težak i zahtevan period dojenja sina.

1/8 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Marko Karović, Screenshot YT, Printscreen/Instagram

- Želela bih da čuju buduće mame, isto što bih ja volela da sam znala u tom momentu, vezano je za kreme kojima se mažu bradavice. Bradavice su jako bolne, i onda me je zatekla jedna vaša koleginica kako mažem tu kremu i rekla mi je da ću ja time otrovati svoje dete. Bila sam uplašena, bacila sam kremu i dobila sam ragade koje su bile izuzetno bolne. Međutim, ja sam nastavila da koristim tu kremu i ona je mene izlečila - ispričala je Katarina u podkastu "Kompas" kod Marije Lazić.

Pevačica je nedavno priznala da se plašila porođaja i carskog reza, te da su joj govorili da je "loša majka".

Sestra joj ni rođenje sina joj nije čestitala

Kako Katarina otkriva, sestra joj nije čestitala rođenje sina iako je bila svesna da je njena borba za majčinstvo trajala dve godine.

- Dve godine sam se borila za potomstvo. Nisam javno govorila o ovome, ali moram biti iskrena jer možda nekome može da pomogne. To su bile dve godine mog pakla. Kada nemate nikakav problem, a ono što najviše želite ne ide, ne možete da dobijete, a konstantno dobijate pitanja. Spas sam tražila u nekim drugim stvarima, putovanjima, poslu... Nisu znali koliko patim i koliko sam želela da se ostvarim kao majka, ništa drugo to nije moglo da nadomesti. Mislim, da mi se to nije desilo, da bih mogla normalno da nastavim sa životom. To je zaista duga i teška priča.

1/6 Vidi galeriju Katarina Živković o Kiji Kockar Foto: Damir Dervisagić, Kurir

- Žena je ta koja bar jednom mesečno doživljava razočarenja, koja je uvek kriva i kad nije... Išla sam i kod psihologa, tražila sam godinama krivca, u majci, u partneru, u sebi, a srž mog osećanja je bilo to što ne mogu da ostanem trudna. Najgora borba je bila sa ljudima, otkud vam pravo da me nazivate sebičnom, da me pitate... Nisam komentarisala ništa, pa je ispalo da sam karijerista sebični... A mene je samo jako bolelo da pričam o tome - rekla je Katarina za Mondo.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: