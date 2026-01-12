Slušaj vest

Mina Kostić i njen dečko Mane Ćuruvija, kojeg javnost zna kao Kaspera, otkako je on stigao iz Amerike glavna su tema na društvenim mrežama i u medijima. Mnogi komentarišu njihov odnos, a samo jedan zajednički intervju bio je dovoljan da klupko Kasperove prošlosti krene da se odmotava.

Društvene mreže prepune su komentara o ovom čoveku iz Alibunara, a o njemu su pisale i osobe koje ga poznaju. Jedna korisnica društvene mreže Tiktok otkrila je da je Kasper bio u braku, a onda su se uključile i druge osobe koje su potvrdile tu izjavu.

Jednu oženio zbog majke u Njujorku, drugu zaveo zbog papira

- Ovo je bivši muž moje drugarice, ona ga je odvela u Njujork. Lik je prevarant. Bila sam i na svadbi. Mane iz Pančeva - napisala je jedna od korisnica mreža, nakon čega se oglasila druga i rekla da njegova majka živi u Pančevu, a da je on iz Alibunara.

Tada se opet oglasila drugarica njegove bivše žene.

- Ona je jedna divna, sposobna, obrazovana žena - glasio je njen komentar, a onda je stigao još jedan komentar s dodatnim informacijama.

- Sa A. se venčao ovde i ona ga je odvela u Njujork pošto je njena mama tamo radila. Kad se razveo, oženio se klinkom zbog papira, a verio je i Z. iz Novog Sada, a ne zadrugarku. Zadrugarka je bila i najpametnija pa je bila prolazna šema - napisala je korisnica mreža.

Podsetimo, pre nekoliko dana odjeknula je vest da je dečko iz Amerike već imao partnerku koja je poznata javnosti. U pitanju je rijaliti učesnica Dragana Spasojević. Odmah su se pojavile priče da su njih dvoje bili vereni, što su i Mane i Mina demantovali, dok Dragana nije želela da govori o ovoj temi, samo je novom paru poželela sreću.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Pritnscreen, Printscreen Instagram

Javnost se brine za pevačicu

I dok Mina govori da je presrećna u ovom odnosu, te da svoju budućnost vidi uz Kaspera, mnogi su zabrinuti. Smatraju da će pevačica iz ovog odnosa izaći razočarana, jer ne veruju da je Mane iskren prema Kostićevoj.

- Meni je lik prevarant, možda grešim. Sam o sebi je sasvim dovoljno rekao - neki su od komentara, a bilo je i onih koji su želeli još informacija.

- Daj, leba ti, nešto izbaci o njemu s dokazima, ova Mina jadna naivna, prevešće je žednu preko vode. Sreća po drugaricu da je bivši.

Tada se povela i priča čime se Kasper bavi u Americi.

- Ja sam skontao da kreči garaže - napisao je jedan korisnik Tiktoka, a onda se uključio i drugi:

- Ja sam skontao da naplaćuje parking u garažama.

Inače, i ranije se na mrežama pisalo da je Kasper osvojio Minu na isti način kao i Draganu. Obe je video u televizijskim emisijama i s njima stupio u kontakt. Dragani je obećavao kule i gradove, ali je ona ipak shvatila da nije takav kakvim se predstavlja, pa je s njim raskinula. Ubrzo se pojavila Mina, koja je samo nakon 16 dana od njihovog prvog kontakta rekla da ima dečka koga nije videla uživo, već su vezu započeli preko društvene mreže.

Minine i Kasperove objave imaju na stotine hiljada pregleda, što pokazuje da mnogi prate sve što se dešava u njihovom odnosu.

Pokušali smo da dobijemo Minin komentar, ali se ona nije javljala niti odgovorila na našu poruku.