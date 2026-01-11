Slušaj vest

Aca Lukas detaljno je opisao dramu koju je, prema sopstvenim tvrdnjama, proživeo po povratku sa Jahorine, gde je nastupao. Lukas navodi da je na putu ka Srbiji bio meta ozbiljnog napada, koji karakteriše kao pokušaj ubistva.

Upao u nevolju

Ozbiljne optužbe

Prema Lukasovim rečima, incident se dogodio nakon što je sa svojim vozačem krenuo iz hotela na Jahorini ka Srbiji.

- Pevao sam na privatnoj zabavi. Kada smo završili nastup, seli smo u automobil i krenuli put Srbije. Na Palama sam primetio da nam se jedno vozilo “zakačilo” za auto. Bilo je upadljivo da nas prati. Rekao sam vozaču da stane kako bi nas obišli, ali to se nije desilo. Umesto toga, vozilo je ostalo iza nas - započinje Lukas.

"Pukom srećom smo ostali živi"

On dalje tvrdi da je usledila filmska potera duga oko 20 kilometara.

- Krenuli smo dalje, a oni su krenuli za nama. U jednom trenutku zaleteli su se i počeli da nas udaraju. Tokom jurnjave udarili su nas oko petnaest puta. Pukom srećom smo ostali živi. Cilj im je bio da nas izbace sa puta - tvrdi pevač.

Lukas navodi da su u mestu Sokolac pozvali policiju, nakon čega se vozilo koje ih je pratilo udaljilo. Dodaje da je policija izvršila veštačenje automobila i da su kamere, prema njegovim rečima, utvrdile da je vozilo vlasništvo lica sa kriminalnim dosijeom, inicijala M. D., dok je za volanom bio njegov vozač, N. M., koji je, kako navodi, uhapšen.

Podržao Lukasa

Izneo detalje

-Taj čovek nije bio u kolima, već njegov vozač i njegovo vozilo. Sve je bilo organizovano i namešteno. Ja sa tim ljudima nemam nikakav kontakt niti ih poznajem. U Republici Srpskoj imam otvoren sukob sa Nedeljkom Elekom i sve indicije, po mom mišljenju, vode ka njemu- rekao je Lukas.

Lukas podneo krivične prijave

Pevač tvrdi da su napadači tačno znali kada je krenuo iz hotela, kao i da nije postojala lična motivacija da ga pomenuta lica napadnu samoinicijativno.

- Tačno su znali kada smo krenuli i pratili su nas. Podneo sam krivične prijave protiv svih uključenih, kao i protiv Eleka u Srbiji. U poslednjih mesec dana dobio sam informacije od ljudi koji ih poznaju da je na više mesta izjavljivao pretnje na moj račun. Ne bojim ih se i ovo ću isterati do kraja, svim pravnim sredstvima. Tom kvazi kriminalcu, lopurdi i izrabljivači zaposlenih u Olimpijskom centru poručujem još jednom: "p****, ne bojim te se". Spreman sam da se odreknem svog zanimanja jer ću po cenu života isterati ovo g****.Treba narod da zna da mi jupravo taj smrad koji inače ima prebivalište u Beogradu, ima retsoran na Bežnijskoj kosi, radi o glavi - poručio je Lukas, uz niz teških i uvredljivih izjava na račun Eleka.

Oglasio se Elek

Redakcija Kurira kontaktirala je i Nedeljka Eleka, predsednika Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, koji je kategorično demantovao navode Ace Lukasa.

- Iskreno sam u šoku zbog onoga što čitam u medijima. Koliko je meni poznato, reč je o saobraćajnom incidentu. Vozač drugog vozila je uhapšen i priznao je prekršaj, a policija je slučaj okarakterisala kao saobraćajni prekršaj, a ne kao pokušaj ubistva - rekao je Elek.

On dodaje da će Lukas morati da dokaže sve tvrdnje koje je izneo u javnosti.

-Nikada nisam reagovao na njegove ranije provokacije, kao ni na izjave Saše Mirkovića, ali sada će moj advokatski tim preduzeti sve pravne korake pred sudom u Beogradu. To je jedino mesto gde se ovakve stvari rešavaju - istakao je Elek.

Elek navodi i da su optužbe o njegovoj povezanosti sa učesnicima incidenta lako proverljive.

- To što me povezuju sa tim ljudima nema nikakve veze sa mojom firmom, niti posedujem firmu koju pominju, što se može proveriti u APR-u. Takođe, da je iko želeo da naudi Lukasu, to se moglo dogoditi na Jahorini, a ne 60 kilometara dalje. Koliko sam upoznat, došlo je do sudara, nakon čega je drugi vozač tražio nadoknadu štete i insistirao na dolasku policije - rekao je Elek.

Na kraju je dodao da su se Lukas i njegov saradnik prethodno javno hvalili gostoprimstvom na Jahorini.

-Ako su bili fenomenalno dočekani i zadovoljni, nejasno je odakle sada priča o pokušaju ubistva. Sve ostalo rešićemo na sudu - bilo je sve što je rekao Elek.