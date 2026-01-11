Slušaj vest

Na društvenoj mreži X poslednjih dana sve češće se pojavljuju komentari i spekulacije u vezi sa privatnim životom pevačice Mine Kostić. Povod za rasprave je njen navodni novi emotivni partner, Mane Ćuruvija, poznat pod nadimkom Kasper.

Mreže bruje kao nikada

Milena Kačavenda  Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Pojedini korisnici ove mreže iznose tvrdnje da je reč o osobi koja se navodno dovodi u vezu sa pričom o „pokojnom vereniku“ aktuelne učesnice rijalitija Elita 9, Milene Kačavende, o kojem je ona u više navrata govorila tokom svog boravka u rijalitiju. U komentarima se mogu pročitati nagađanja da je upravo Mane Ćuruvija osoba za koju se ranije verovalo da više nije živa, što je dodatno podgrejalo interesovanje javnosti.

Međutim, za ovakve navode ne postoje nikakve zvanične potvrde, niti su potkrepljeni konkretnim dokazima. Reč je isključivo o spekulacijama koje kruže društvenim mrežama, dok se ni Mina Kostić, ni Kasper do sada nisu oglašavali ovim povodom.

Mina i Kasper Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Nemanja Nikolić, Antonio Ahel / Ata Images, Printscreen

Rijaliti učesnici tvrdili da je bio i s Anom Ćurčić

.- Meni je žvalava Ana rekla da joj je drug, možda je prvo pr*ao nju, pa se prešaltao na ovu. Vidiš da su mu ucveljene žene ciljna grupa. Milici Dabović napravio dete i pobegao - rekao je rijaliti učesnik svojevremeno, a onda su prešli na Asmina i Staniju Dobrojević.

