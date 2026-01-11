Slušaj vest

Pevačica i bivša zadrugarka Nadežda Biljić, progovorila je o odnosu sa svekrvom, tačnije majkom svog supruga Tome Panića.

Kako je istakla Nadežda Biljić, ona je sa svekrvom u dobrim odnosima, a kada nisu bile dobre, bili su ipak krivi neki drugi ljudi.

- Mene je svekrva uvek volela i ja sam nju, samo je bio problem u ljudima oko nas - rekla je Nadežda.

"Završila sam sa njom, u moju kuću više nikada neće ući"

Nadežda je pre nekoliko godina, tačnije tokom trajanja "Zadruge 4", vodila javni rat sa svojom svekrvom, dok je s druge strane, njen suprug bio u rijalitiju.

- Ona umesto mene da podrži ona kaže kako mu ja otežavam. Kaže da joj je jedna žena iz Valjeva rekla da se po Valjevu zna da sam ja k*rva i da je trebalo ona da dobije poziv, a ne ja, na šta je ona rekla: "Taman posla da sam ja dobila poziv, to bi bio smak sveta". Mojoj majci je svašta napisala, i ja sam njoj svašta napisala prva, jer me je napadala i govorila da sam ja luda žena koja vidi nešto čega nema. Evo sad vidimo da je bilo nešto i sa Milicom Kemez, i sa Draganom, klipko se odmotava, sve sam bila u pravu. Umesto da kao majka, kao baka mog sina gledaš da smiriš situaciju, ti mene javno napadaš i prozivaš... Igra rijaliti. Ja nju ne pominjem nigde, svuda sam je blokirala. Ona je poslala naše prepiske nekim novinama, nešto što sam joj ja pisala na viberu, svašta sam joj napisala - pričala je Nadežda tada, te je dodala:

- Ta žena više nije vredna pomena, u moju kuću više nikad neće ući, moje dete i mene više nikad neće videti, završila sam sa njom i neću više nikad sa njom neću progovoriti. Spremna je da zgazi i snaju, i unuka, i prijatelje, moju majku, oca, celu moju porodicu zarad njenog sina Tome...Ima još dvoje dece koje je potpuno zapostavila zbog Tome i to svi znaju. To je njen sistem i ima pravo da radi šta hoće, ona je majka te dece, nije na meni da to komentarišem, to je njihov problem. Rekla je kako mu otežavam boravak u Zadruzi, kako sam ovakva i onakva, žene me pljuju, ona me pljuje zajedno sa njima. Samo želim da svoju porodicu i svoje dete da sačuvam od toga, takvim stvarima se ne bavim. Sve što sam pisala po društvenim mrežama pisala sam iz revolta. Verovatno je mama trebalo da dobije poziv da mu kaže da mu je žena k*rva i da ga napada, jer ona ceo život manipuliše sa njim. On kad izađe iz Zadruge neka bira da li će ići da drži mamu za suknju, ili će biti sa ženom i sa detetom.

