Vanja Mijatović, naša pevačica, gostujući u emisiji "Premijera Vikend-Specijal" otkrila sve o mršavljenju, ali i o svom trenutnom emotivnom statusu.

– Nema to veze sa razvodom. Ja sam pre toga imala „burnout“. Sve je bilo tempirano – kada i šta jedem, u koliko sati, bez ikakvog odstupanja. U jednom trenutku sam postala željna svega, i tada sam počela da jedem – iskreno je priznala Vanja.

Pevačica je objasnila da je dugogodišnja rigidna kontrola ishrane ostavila posledice, koje su se kasnije ispoljile kroz naglo dobijanje na težini.

Ugojila se

– Prvo je bilo 10 kilograma, pa 20… zapravo sam se za 30 godina ugojila. To se ne desi preko noći, već se sve skuplja u čoveku – i stres, i umor, i potiskivanje – rekla je Vanja, dodajući da danas na celu situaciju gleda zrelije i s više razumevanja prema sebi.

Osim o zdravlju i fizičkom izgledu, Vanja se dotakla i svog emotivnog statusa, koji, kako je rekla, trenutno ne uključuje partnera.

– Nemam dečka, privatno sijam – rekla je kroz smeh, a zatim dodala da ne beži od ljubavi i da je otvorena za nove emocije. – Ko ne bi voleo da se zaljubim? Ja sam za, ja sam otvorena.

Vanja Mijatović je još jednom pokazala da nema problem da govori o ličnim temama i slabostima, šaljući poruku da su mentalno zdravlje, samoprihvatanje i iskrenost prema sebi jednako važni kao i fizički izgled. Njena ispovest naišla je na brojne reakcije gledalaca, koji su u njenim rečima prepoznali sopstvene borbe i dileme.

