Rasprava u Eliti: Zaratili Bora i Anastasija
Boru Santanu ponovo je izbacila Anastasija Brčić iz takta, pa je osuo žestoku rafalnu paljbu po njoj.
- Bundevo, prema tebi sam bio top. Napravio sam od tebe da si lepotica, a ti u glavi zverina - besneo je Bora.
- J*bem ti mamu - rekla je ona.
- Osećam da ti je mama gnjida. Ne možeš ti da budeš normalna jer si gnjida na mamu - pričao je Santana.
