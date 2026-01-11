SVETSKE ZVEZDE SE UGLEDAJU NA PRIJU! Pevačica pokazala ko je mama mode, duplo zgodnija od Kardi B
Aleksandra Prijović se na nastupu u novogodišnjoj noći pojavila u vrlo uskoj i upečatljivoj haljini, koja je privukla pažnju svih prisutnih.
Ova modna kreacija sasvim je jasno istakla Aleksandrinu liniju, a mnogi su se pitali koji brend stoji iza ove haljine.
U pitanju je haljina poznatog modnog brenda Skjapareli, čija je cena čak 7.200 evra.
Prija i svetske zvezde u istoj kreakciji
Dokaz da nije samo Prija odlepila za ovom haljinom je činjenica da su je nosile i svetski poznate dame, poput manekenke Žizel Bundšen i reperke Kardi Bi.
Mnogi su komentarisali ovo modno izdanje na Kardi, smatrajući da reperki ne stoji tolika zadnjica, koju je, kako misle, ponovo povećavala.
Obožava Skjapareli kreacije
Aleksandra Prijović na nastupu u Zagrebu nosila je haljinu prestižnog francuskog modnog brenda, čija cena iznosi čak 7.100 evra i još jednom je pokazala da kada je moda u pitanju, ne štedi.
Pojavila se u Zagrebu u upečatljivoj crno-beloj haljini brenda Skjapareli, za koju je izdvojila pozamašnu cifru.
Elegantna, ali istovremeno smela kreacija sa animal printom i dubokim šlicem privukla je pažnju, kako njene publike, tako i modnih kritičara.
