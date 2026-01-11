Slušaj vest

Aca Lukas detaljno je opisao dramu koju je, prema sopstvenim tvrdnjama, proživeo po povratku sa Jahorine, gde je nastupao. Lukas navodi da je na putu ka Srbiji bio meta ozbiljnog napada, koji karakteriše kao pokušaj ubistva.

Redakcija Kurira kontaktirala je i Nedeljka Eleka, predsednika Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, koji je kategorično demantovao navode Ace Lukasa.

- Iskreno sam u šoku zbog onoga što čitam u medijima. Koliko je meni poznato, reč je o saobraćajnom incidentu. Vozač drugog vozila je uhapšen i priznao je prekršaj, a policija je slučaj okarakterisala kao saobraćajni prekršaj, a ne kao pokušaj ubistva - rekao je Elek.

Aca Lukas je sada reagovao na tu izjavu.

- Reagujem na izjave gospodina Nedeljka Eleka, koje smatram netačnim i potpuno zlonamernim. Njegove tvrdnje da je reč o 'sitnom saobraćajnom prekršaju' su apsurdne i potpuno netačne. Da bih dokazao ozbiljnost situacije, odlučio sam da javnosti pokažem slike svog vozila, koje jasno prikazuju posledice nesreće - kaže Lukas koji nastavlja.

- Nije nikakva sitnica kada te neko, u kontinuitetu od dvadeset kilometara, juri i udara s velikom snagom u zadnji deo automobila. To nije ni u jednoj zemlji 'sitni saobraćajni prekršaj. Dakle, to uopšte nije saobraćajni prekršaja. To je atak na život. Dodatno, napad na moj automobil je izveden od strane osobe povezane sa gospodinom Elekom, što dodatno baca sumnju na njegovu objektivnost - rekao je za Kurir pa nastavio.

- Iako bih mogao da se upustim u pravnu borbu sa njegovim advokatskim timom, želim da istaknem da imam svedoke koji mogu potvrditi sve detalje ove situacije. Ukoliko bude potrebno, spreman sam da uputim tužbu, ali se pitam, kako će gospodin Elek objasniti ovakav incident pred organima reda i pravde u Srbiji? Ovaj ciničan pristup i neodgovorno ponašanje gospodina Eleka nisu samo sramotni, već i žalostni, jer se on na ovakav način izruguje ozbiljnoj situaciji koja je nastala njegovim delovanjem. Nadam se da će istina izaći na videlo, i da će svi oni koji su uključeni u ovaj slučaj biti odgovorni za svoje postupke - zaključio je pevač koji poručuje da je ovo klasičan način istupanja javno nekoga ko je mnogo gledao kriminalne filmove: pretiš advokatima, a šalješ ubice.

