Bivša srpska manekenka Jelena bin Drai, danas poznata kao najbogatija Srpkinja, udata je za bogatog arapskog biznismena, a jednom prilikom je otkrila kako njihov brak zapravo izgleda.

Zbog same udaje za šeika, ona se stalno suočava sa negativnim komentarima ljudi.

- Mnogi su pričali kako ona živi u Bin Draijevom haremu, te da mu nije jedina žena. "Naravno da živim u haremu. Ja sam vampirizovana Hurem. Moj muž je Sultan Veličanstveni, to već znate, a srećom ima još 147 žena i tokom ove pandemije ne moram da patim i da ga viđam svaki dan - kroz smeh je tad rekla Jelena.

Kruna njihove velike ljubavi jesu njihova deca

Par ima ćerku Asiju i sinove Hilala, Hamdana i Rašida. Jelena je otkrila i da se u njihovoj kući podjednako poštuju svi verski praznici, kako njegovi, tako i njeni.

- Uvek svečano, kao i slava i Božić ili bilo koji islamski praznik. U našoj kući se sve slavi i poštuje po običajima koji nalažu. Farbaju se jaja, sprema se domaća srpska hrana, deca se kucaju jajima. Celu tradiciju iz Srbije smo preneli ovde - ispričala je ona jednom prilikom.

Mladoženja platio mladu milion dolara

Podsetimo, par je bio u vezi četiri godine pre nego što su odlučili da se venčaju, a sudbonosno "da" izgovorili su 2007, na ceremoniji kojoj je prisustvovalo oko 300 zvanica iz celog sveta. Kako je nekadašnja manekenka otkrila, sve je bilo u znaku broja četiri.

- Venčali smo se 4. aprila, u četiri posle podne. Zabavljali smo se četiri godine, Saidov broj dresa kad igra polo je 4, a želimo četvoro dece - rekla je tada Jelena.

Na intimnom slavlju, koje se odigralo u kući Saidovog oca u Dubaiju, ispoštovani su i srpski i arapski običaji, ali najzanimljivija je bila u režiji "prodaja mlade" Jeleninog brata.

- Dobio je veliki aplauz kad se obratio prisutnima: "Samo da znate, dragi gosti, pre nego što počnem da prodajem mladu moja sestra za mene nema cenu. Ali, ajde, krenimo sa milion dolara." Suprug Jelene Bin Drai je na to opsovao na tečnom srpskom.

- U međuvremenu moj suprug je zvao moju majku Vasilije da mu pomogne, a ona mu je doviknula: "Možeš i za džabe da je dobiješ, samo je već jednom vodi!". Peđa je sutradan ujutro došao da vrati Saidu pare jer je mislio da se moj suprug šalio kad mu je stavio svežanj novčanica u džep. Samo on i Said znaju za koliko novca me se familija Jakovljević napokon rešila - rekla je Jelena koja je svojevremeno otkrila kako izgleda brak sa šeikom.

