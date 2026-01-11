Slušaj vest

Voditeljka jutarnjeg programa na Pink televizije, Dea Đurđević, nedavno je saopštila da je u drugom stanju. Ona je istakla da trudnoću nije planirala, a sada je na Instagramu podelila fotografiju i našalila se na temu trudničkog bolovanja.

Dein kolega je podelio njihovu zajedničku fotografiju gde su nasmejani pozirali ispred zgrade Pinka i u opisu napisao:

- E sad možeš zvanično na trudničko, čkoma - napisao je Milan Raonić uz pesmu "To mama voli". Voditeljka je ovo podelila na svom profilu i šaljivo dodala:

Foto: Printscreen

- Kakva pesmaaaa, čkomaaa - napisala je Dea Đurđević i dodala emodži ruku sa mišićima i plavo srce.

Dea Đurđević je, inače, prvi put o ocu svog deteta i udaji, a dotakla se i imena bebe.

"Uskoro saznajem pol"

Podsetimo, voditeljka je dugo ćutala o trudnoći, a tek nedavno je odlučila da otkrije detalje.

- Svi su uz mene, cela televizija i hvala na tome. Moram da kažem da ću uskoro saznati pol, ali eto Bog je odlučio, nismo planirali, ali eto kada sam saznala, kada sam videla dve crte stvarno se odsečeš, ali presrećna sam - rekla je Dea i otkrila detalje svoje ljubavne priče:

- To je ljubav iz srednje škole, nismo se videli petnaest godina i otišli smo na kafu pa se desilo to što se desilo, on ne voli da se eksponira i meni je to super, poštujem to. Moram da kažem da je on mene čekao petnaest godina, pitao me je gde sam bila sve ovo vreme, ali eto isplatilo se sve. Iskreno volela bih da imam i dečaka i devojčicu, super sam spavam non stop,i srećna sam zbog toga - rekla je Dea pa je otkrila kada će biti svadba:

- Verili smo se, kad god da bude, ali važno je da sve bude dobro sa detetom. Mi treba da činimo da nam bude lepo, jedni drugima, ja mom partneru, on meni, moramo uvek pomagati i ulepšati život jedno drugom jer se dobro vraća - rekla je Đurđevićeva u emisiji "Premijera vikend specijal".

