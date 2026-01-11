Slušaj vest

Vanja Živić u rijalitiju Elita 9 danas proslavlja rođendan, a u Šimanovce joj je stigao i poseban poklon od Slobodana Đorđevića Bobanca, bivšeg muža Žane Omnije, koja ih je na nedavno održanoj "Elitoviziji" optužila da su već dugo u tajnoj kombinaciji.

Žana je sada govorila o odnosu sa bivšim suprugom, o Vanji kao i o svim aktuelnostima u Eliti 9.

- Nisam ja prva iznela da su njih dvoje zajedno, jedino što sam rekla: "Ne sedim sa ljudima sa kojima se Vanja druži u spoljnom svetu, jedino što nas dve delimo u spoljnom svetu je moj bivši muž". Onda je ona ušla u Elitu i voditelji su je pitali i ona se upecala i sve ispričala sama. Malo je bocnuta i ona pokazala sve. Posle sam videla da me izaziva da želi da pričam. O mom bivšem mužu i najboljem prijatelju nisam rekla ružnu reč niti ću. On je otac mog detata. Nas dvoje smo bili i posle razvoda najbolji prijatelji, išli na treninge, delili tajne. Ušli smo u onose druge i nije bilo tajni. Međutim, kada sam poslednji put izašla iz Elite desile su se neke privatno stvari, zajednička prijateljstva i komentari koji meni nisu prijali. Rešio je da uplovi u mirnije vode, verio je devojku sa kojom je bio u vezi, ja sam smatrala da je prirodno da se fizički udaljimo zbog njegove verenice i mojih partnera. Nas dvoje smo u striktno poslovnim odnosu, teme oko deteta poslednjih godinu dana. Videli se par puta bez ružnih reči- rekla je ona, pa prokomentarisala Vanju.

- Što se tiče Vanjuške toliko je bila nebitna da je osmislila ovu priču pre ulaska u Elitu, a ja sam kao korektan prijatelj rešila da im ne oduzmem to zadovoljstvo i tu želju da im uzvratim. Vidno je da naručuje pesme u Eliti za mene, ali ja ne mogu biti ljubavnica jer sam bivša žena skoro deceniju. Budalaština je da je počela vezu sa njim pre sedam godina, ta ista devojka je dolazila kod nas u kafić koji smo držali i u moj tatu studio - govorila je Žana.

- Ona tvrdi da je počela pre sedam godina da se druži kada smo se mi rastali zbog šest minuta razlike jer je on živeo kod mene u stanu na Vidikovcu, a ona u Železniku. To je baš bila prepreka, kao. Znale smo se ali mene svakako ne zanima kada su njih dvoje bili, nisam ni očekivala da će moj bivši muž da se oglasi i kaže da je bio sa njom jer ima verenicu proteklih šest sedam godina. Volela bih da se verenica oglasi i sve ispriča. Nikada me nije uvredila jer da jeste ja bih vratila. Ja sam Vanji više puta rekla da me ne pravi na budalu, mogu da se pravim. Znam da je bila u ljubavnom odnosu sa njim jer mi je pričao o aferama i smejali, komentarisali. O detaljima se*sualnog ondnosa sa njom, detaljima.

"Ispao je Lignjoslav"

Kaže da joj se ponašanje bivšeg supruga ne dopada.

- Nas dvoje trenutno nismo u kontaktu, mogao je da me pozove ali očigledno mu odgovara ovo što se dešava. On je sada Lignjoslav jer igra duplo. Kada se oglasio što me začudilo, on je demantovao i ja sam to naravno komentarisala na mrežama. Nakon dva dana on šalje cveće u Elitu uz poruku: " Ne brini ništa mačko napolju je sve u redu", što je i meni pisalo na cveću kada je slao. Tada me zove prijatelj i kaže da se čuo sa njegovom verenicom koja mu je rekla da je to samo kap koja je prelila čašu i da to nema veze sa mnom. Volela bih da se verenica oglasi. Ja mogu da napravim da Vanja bude tema broj jedan sa dve izjave ali da ne narušavam drugim osobama koje su poznate mir i harmoniju. Potencira da mene mrzi Bobanova verenica. A zapravo je ona koristila priliku da me umeša, pa mi slala snimke kako on veri verenicu.

O Milici i Terzi

Žana je iskreno komentarisala i odnos Milice Veličković i Borislava Terzića Terze.

- Terzu ne volim kao muškarca, nevaspitan i nije pokazao osnovna ljudska načela prema detetu i ženi. Milici sam svašta rekla, kao i ona meni ali mogu da sagledam situaciju objektivno. Ne treba žaliti nekoga ko nije za željenje. Terza glumi žrtvu i moli da dođe na krštenje i kleči, glumi tu. Odvratno. Nije dozvolio da da prostora da upozna to dete. Ušao sam da zaradim, nije ostavio ništa. A njoj govori tebi su bitne samo pare. Spominje kako je zaradio 10.000 evra, a nije joj ostavio ništa a ona ne radi i ne može da izdržava dete. To su klasični manipulatori za koje nemam milosti. Ona koja ga pita: Izvini hoćeš doći u pratnji ili sam da znam zbog mesta. Mislim da je pomešan bes, ljutnja, izaja, ljubav ali poznavajući nju mislim da će ona ovo da izgura sama.

Osvrnula se i na Asmina Duržića i Aneli Ahmić čije su svađe sve žustrije.

- Njega zadovoljava kada Aneli vidi na dnu. On ima emocije prema njoj, sve ostale žene su mu bile pomagala da uđe u rijaliti da bude blizu nje.

