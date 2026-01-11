Slušaj vest

Na društvenoj mreži X poslednjih dana sve češće se pojavljuju komentari i spekulacije u vezi sa privatnim životom pevačice Mine Kostić.

Povod za rasprave je njen navodni novi emotivni partner, Mane Ćuruvija, poznat pod nadimkom Kasper.

Pojedini korisnici ove društvene mreže iznose tvrdnje da je navodno reč o osobi koja se, kako pišu, dovodi u vezu sa pričom o "pokojnom vereniku" aktuelne učesnice rijalitija Elita 9, Milene Kačavende, o kojem je ona u više navrata govorila tokom svog boravka u rijalitiju.

U komentarima se mogu pročitati nagađanja da je upravo Mane Ćuruvija osoba za koju se ranije verovalo da više nije živa, što je dodatno podgrejalo interesovanje javnosti.

1/5 Vidi galeriju Kasper nije bio sa Kačavendom Foto: Printscreen TV Pink

Kasper u šoku

Kada je čuo ove navode, Kasper je ostao u čudu.

- Ko je to? - pitao je novi dečko Mine Kostić, Kasper, na šta se ona odmah umešala.

- On nju ni ne zna - dodala je Mina Kostić.

- Neka, znate kako, rekao sam jednu stvar, prvo će vam svi zviždati, onda će zaćutati i na kraju će aplaudirati, ja vam garantujem, ali to je proces koji zahteva vreme. Ja sam toga svestan - rekao je Kasper.

- Smem da se kladim sa svima koji mi zvižde da ću od njih doživeti apalauz, a oni od mene imaju aplauz u startu, zato što im opraštam svima - dodao je Kasper.

kurir / pink

Pogledajte dodatni snimak: