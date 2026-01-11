Slušaj vest

Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević podelila je na društvenim mrežama svoje novo izdanje. Ona se snimala u kuhinji, a od provokativnog stila oblačenja ne odustaje ni za šporetom.

Stanija se snimala i od napred i otpozadi, a u prvom planu su bile njene obline.

Stanija pokazala veštine za šporetom Foto: Printscreen

Tračice su joj držale grudi, dok ona nije skidala osmeh sa lica.

Izbacila Asmina iz stana

Stanija priznala da je Asmina izbacila iz stana pred njegov ulazak u rijaliti

Asmin Durdžić, Stanijin bivši, rekao je nedavno da mu je ona napravila haos pred njegov ulazak u "Elitu" i ljubomornu scenu zbog Maje Marinković, o čemu se naširoko priča. Stanija se potom oglasila i otkrila svoju stranu priče.

Kako je Asmin tvrdio, kad su Stanija i Maja imale jedno slikanje, ona je poludela jer je Durdžić hteo da pogleda fotke, pa ga je starleta napala da želi da gleda Majinu zadnjicu.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Da, istina je, i to mnogo gora! Nisam ga otpisala - izbacila sam ga iz stana uz reči: "Marš mi iz života i ti, i rijaliti i Maja Marinković!". Pomračenje, totalno. Razlog? Tražio je slike Maje te večeri. I da, ujutru se vratio da moli za oproštaj. Haos je bio bukvalno noć pred njegov ulazak. Nejasno mi je zašto moji bivši vise oko Maje, u stvari mi je jasno: dobra je riba, fizički ih podseća na mene, tu počinje i završava se svaka sličnost. Njemu sam baš želela Maju, ovako će mu ostati tiha patnja, a želela sam da ostane bez oka! - otkrila je Stanija za "Pink" i dodala:

- Da sam ja tražila slike njegovog druga zapalio bi i mene i druga! Toliko je bolesno ljubomoran. Ali kod njega važe dupli standardi, on može sve, žena ne sme ništa.

Mustafa Durdžić

