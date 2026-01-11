STANIJA POKAZALA UMEĆE ZA ŠPORETOM! Kada je okrenula pozadinu nikome nije bilo dobro, baš je obdarena (FOTO)
Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević podelila je na društvenim mrežama svoje novo izdanje. Ona se snimala u kuhinji, a od provokativnog stila oblačenja ne odustaje ni za šporetom.
Stanija se snimala i od napred i otpozadi, a u prvom planu su bile njene obline.
Tračice su joj držale grudi, dok ona nije skidala osmeh sa lica.
Izbacila Asmina iz stana
Stanija priznala da je Asmina izbacila iz stana pred njegov ulazak u rijaliti
Asmin Durdžić, Stanijin bivši, rekao je nedavno da mu je ona napravila haos pred njegov ulazak u "Elitu" i ljubomornu scenu zbog Maje Marinković, o čemu se naširoko priča. Stanija se potom oglasila i otkrila svoju stranu priče.
Kako je Asmin tvrdio, kad su Stanija i Maja imale jedno slikanje, ona je poludela jer je Durdžić hteo da pogleda fotke, pa ga je starleta napala da želi da gleda Majinu zadnjicu.
- Da, istina je, i to mnogo gora! Nisam ga otpisala - izbacila sam ga iz stana uz reči: "Marš mi iz života i ti, i rijaliti i Maja Marinković!". Pomračenje, totalno. Razlog? Tražio je slike Maje te večeri. I da, ujutru se vratio da moli za oproštaj. Haos je bio bukvalno noć pred njegov ulazak. Nejasno mi je zašto moji bivši vise oko Maje, u stvari mi je jasno: dobra je riba, fizički ih podseća na mene, tu počinje i završava se svaka sličnost. Njemu sam baš želela Maju, ovako će mu ostati tiha patnja, a želela sam da ostane bez oka! - otkrila je Stanija za "Pink" i dodala:
- Da sam ja tražila slike njegovog druga zapalio bi i mene i druga! Toliko je bolesno ljubomoran. Ali kod njega važe dupli standardi, on može sve, žena ne sme ništa.
Pogledajte dodatni snimak: