Snežana Đurišić otkrila je kako je svojevremeno proveravala telefon svog partnera, ginekologa Vanje Miloševića.

Pevačica već izvesno vreme uživa u skladnoj vezi sa ginekologom Vanjom Miloševićem, koji joj, kako ističe, predstavlja veliki oslonac i bezrezervnu podršku.

Iako među njima vladaju poverenje i poštovanje, Snežana je iskreno priznala da je u jednom trenutku "proveravala" telefon svog partnera.

"Čitala sam poruke svog partnera sa zadovoljstvom"

Kako je otkrila, to iskustvo joj nije bilo neprijatno.

- Čitala sam poruke svog partnera sa zadovoljstvom. Ne znam da li bih to nazvala kontrolom ili radoznalošću. Neću da kažem da li sam nešto našla. To sam uradila da bih se uverila u nešto u šta sam sumnjala - rekla je Snežana.

Pevačica je potom, uz dozu humora, objasnila i kako izgleda svakodnevica sa partnerom koji se bavi profesijom u kojoj je okružen ženama.

Otkrila šta joj je Lepa Lukić priznala

- Spadam u osobe koje kažu da se ne ide tamo gde boli; ja živim s ginekologom, on je upućen na žene. U Vanjinom telefonu ima možda deset muških imena, sve ostalo su žene - ispričala je Snežana.

Ona je otkrila i zanimljivu anegdotu vezanu za komentar svoje koleginice Lepe Lukić, koja je njen izbor partnera dočekala sa nevericom.

- Lepa Lukić mi je rekla: "Nikad u životu ne bih mogla da budem s ginekologom. Zamisli koliko ih dnevno vidi." Iskrena je i preslatka - kazala je Snežana u emisiji "Magazin In".

