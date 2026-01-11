Slušaj vest

Proslavljeni košarkaš Vlade Divac i njegova supruga Ana već godinama uživaju u luksuznoj vili u Los Anđelesu, a Ana je sada podelila kadrove iz njihovog doma sa pratiocima na Instagramu i ostavila mnoge bez daha.

Nesvakidašnji enterijer

Na svom profilu objavila je fotografije dela kuće, a pažnju je odmah privukao nesvakidašnji enterijer – drvena stolica u obliku šaka, raskošni orijentalni tepih, dok se u pozadini nazire impozantan kristalni luster koji dominira prostorom.

Pogledajte kako izgleda njihov dom:

Proslavljeni košarkaš Vlade Divac i njegova supruga Ana imaju luksuznu vilu u Los Anđelesu u Americi Foto: Printscreen

– „Opušten dan i ponovo raspakivanje“ – kratko je poručila Ana uz objavu.

Svima zapalo jedno za oko

Dnevna soba odiše elegancijom – beli zidovi ukrašeni umetničkim slikama, stakleni stolovi i mirisne sveće stvaraju atmosferu luksuza i topline. Poseban utisak ostavljaju viseći, grandiozni kristalni lusteri, dok je mnogima zapalo za oko to što u ovom prostoru nema televizora. Umesto toga, veliki sivi kauč okrenut je ka kaminu, iznad kog se nalazi prostrano ogledalo.

Supružnici su posvećeni porodici  Foto: Beta Milan Obradovic, EPA-EFE/ETIENNE LAURENT, Printscreen/RTS, Printscreen/Instagram

Ni trpezarija ne zaostaje po raskoši – dominira veliki sto za kojim bez problema može da se okupi i do deset osoba.

Ne propustiteStarsOVAKO JE PORODICA DIVAC PROSLAVILA BOŽIĆ U LOS ANĐELESU: Tu su Petra i Luka, a na stolu česnica sa srpskim simbolima (FOTO)
Božić u porodici Vlade Divca
StarsANA I VLADE DIVAC NA VEČERI SA BOGATOM SRPKINJOM I NJENIM MUŽEM ŠEIKOM! Oko njih čist luksuz, a imali su šta i da slave (FOTO)
Ana Divac, Vlade Divac, Jelena bin Drai
StarsIKONA, SVEĆA, KRSNI KOLAČ I ŽITO: Evo kako je Vlade Divac proslavio Nikoljdan - posle liturgije, zajedničko slikanje
Vlade Divac slava Sveti Nikola
KošarkaUVEK JE FEŠTA KAD SE SRBI SRETNU! Divac grlio Jokića, a onda tražio da mu pokaže jednu stvar! (VIDEO)
Nikola Jokić, Vlade Divac

 Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP579 Izvor: Kurir TV