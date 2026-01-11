LUSTERI KAO IZ BAJKE, KAMIN U CENTRU PAŽNJE, A TELEVIZORA NIGDE! Zavirite u luksuznu vilu Vlada i Ane Divac: Ovi kadrovi ostavljaju bez daha (FOTO)
Proslavljeni košarkaš Vlade Divac i njegova supruga Ana već godinama uživaju u luksuznoj vili u Los Anđelesu, a Ana je sada podelila kadrove iz njihovog doma sa pratiocima na Instagramu i ostavila mnoge bez daha.
Nesvakidašnji enterijer
Na svom profilu objavila je fotografije dela kuće, a pažnju je odmah privukao nesvakidašnji enterijer – drvena stolica u obliku šaka, raskošni orijentalni tepih, dok se u pozadini nazire impozantan kristalni luster koji dominira prostorom.
Pogledajte kako izgleda njihov dom:
– „Opušten dan i ponovo raspakivanje“ – kratko je poručila Ana uz objavu.
Svima zapalo jedno za oko
Dnevna soba odiše elegancijom – beli zidovi ukrašeni umetničkim slikama, stakleni stolovi i mirisne sveće stvaraju atmosferu luksuza i topline. Poseban utisak ostavljaju viseći, grandiozni kristalni lusteri, dok je mnogima zapalo za oko to što u ovom prostoru nema televizora. Umesto toga, veliki sivi kauč okrenut je ka kaminu, iznad kog se nalazi prostrano ogledalo.
Ni trpezarija ne zaostaje po raskoši – dominira veliki sto za kojim bez problema može da se okupi i do deset osoba.
