Žena Slobe Radanovića, Jelena Radanović aktivna je na društvenim mrežama gde sa pratiocima često govori o različitim temama. Sada je jednom objavom sve nasmejala kada je na šaljiv način govorila o Slobi.

"Najhot komšija čisti sneg ispred zgrade. Prišla bih da flertujem, ali nažalost udata sam, i to za njega", napisala je Jelena.  

Ona je još jednom na duhovit način istakla koliko je srećna kraj Slobe sa kojim uživa u porodičnom životu.

Slobodan i Jelena Radanović ostavrili sve planove Foto: Pritnsceen/Instagram

Sloba ima blizak odnos sa Jeleninim sinovima

Inače, Jelena iz prvog braka ima dvojicu sinova - Luku i Nauma dok je sa Slobom dobila sina Damjana. Ona je nedavno otkrila šta joj je Luka rekao o odnosu sa Slobom.

- Luka je danas sat vremena pričao o Slobi i njihovom odnosu. Sedam godina unazad... Sve je video, sve je znao, sve je osećao. Tako je mali, a toliko mnogo u svesti. Moj sin, čista ljubav - napisala je ona na svom nalogu, a i pevač je govorio o tome da njene sinove ne razdvaja od svog.

- Ja njih doživljavam kao svoju decu, tu nema nikakve razlike niti ću ih ikada razlikovati od Damjana. Damjan jeste moja krv, ali iako oni nisu, ja ih obožavam - istakao je tada.

