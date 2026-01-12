Slušaj vest

Žena Slobe Radanovića, Jelena Radanović aktivna je na društvenim mrežama gde sa pratiocima često govori o različitim temama. Sada je jednom objavom sve nasmejala kada je na šaljiv način govorila o Slobi.

"Najhot komšija čisti sneg ispred zgrade. Prišla bih da flertujem, ali nažalost udata sam, i to za njega", napisala je Jelena.

Ona je još jednom na duhovit način istakla koliko je srećna kraj Slobe sa kojim uživa u porodičnom životu.

Sloba ima blizak odnos sa Jeleninim sinovima

Inače, Jelena iz prvog braka ima dvojicu sinova - Luku i Nauma dok je sa Slobom dobila sina Damjana. Ona je nedavno otkrila šta joj je Luka rekao o odnosu sa Slobom.

- Luka je danas sat vremena pričao o Slobi i njihovom odnosu. Sedam godina unazad... Sve je video, sve je znao, sve je osećao. Tako je mali, a toliko mnogo u svesti. Moj sin, čista ljubav - napisala je ona na svom nalogu, a i pevač je govorio o tome da njene sinove ne razdvaja od svog.