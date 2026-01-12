Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić privlači pažnju javnosti zbog odnosa sa partnerom Manetom Ćuruvijom Kasperom, sa kojim je mesecima održavala odnos samo onlajn, preko interneta, navodeći, pak, da im je veza ozbiljna. Oni sad uživaju zajedno u Beogradu, dok je Kasper pokazao šta Mina nosi za njega.

On je oduševljeno snimao Minu dok je đuskala u duksu sa likom crtanog lika Kaspera, što ga je skroz raznežilo. Objavu je ispratio zadovoljnim emotikonom, dok Mina nije skidala osmeh sa lica.

Kasper je nedavno iz Njujorka konačno došao za Beograd, pa je otkrio da Mini ne bi dozvolio da ode iz Srbije.

- Ne bih ja to dozvolio jer ona ima ćerku koja ovde ide u školu. Moji planovi za budućnost su vezani za Srbiju. Ja iz Njujorka nikad neću otići, to je grad koji je u meni, ali najviše volim svoju zemlju. Ne bih dozvolio da Anastasija koja je divno i vaspitano dete, ima dobre roditelje, tu moram da spomenem i Igorevu ulogu. Ne poznajem ga, ali kroz Anastasiju sam video njegov uticaj kao jednog pravog oca i dobrog uzora svom detetu. Anastasija će uskoro 17 godina napuniti, ima planove za fakultet, moja uloga tu je da samo budem podrška - jasan je bio.

Mina otkrila da joj on pomaže finansijski

Pevačica je u teškom periodu života spas našla kraj njega.

- On je oduvek pratio moju karijeru i sve vreme dok sam ja bila u bolnici i dok sam ležala kod kuće, on je sve vreme bio na vezi sa mnom. Mnogo mi je pomogao psihički, mentalno, duhovno, pa na kraju i finansijski, jer ja nisam radila. Hvala mu za to - istakla je Mina.