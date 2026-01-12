Slušaj vest

Ćerka legendarnog pevača Zdravka Čolića, Una Čolić još jednom je zaintrigirala javnost objavama na društvenim mrežama.

Na jednom od objavljenih kadrova u Skoplju Una pozira ispred ogledala, obučena u upečatljivu bundu, dok se u pozadini vidi njen partner koji u liftu rukuje koferima, okrenut leđima kameri.

Romantični ton putovanja provlači se i kroz ostale objave. Ulice okićene prazničnom rasvetom, zimski pejzaži prekriveni snegom, vožnja kroz snežnu oluju i panoramski prizori krovova Skoplja pod zimskim nebom stvaraju ugođaj filmske razglednice. Sve odiše mirom i toplinom, a Una nije skrivala koliko joj ovakav predah prija i koliko joj znači udaljavanje od svakodnevnih obaveza.

Spremna za udaju

Podsetimo, kako pišu mediji, Čolina naslednica je navodno spremna za udaju i planiraju uskoro veridbu.

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - priča izvor za domaće medije. Una, njen momak i pevačeva mlađa ćerka Lara otputovali su zajedno na koncert Zdravka Čolića koji je imao u Austriji, te je jasno da se Čola odlično slaže sa zetom.

