ČOLINA ĆERKA POZIRA U SKUPOCENOJ BUNDI, DEČKO VUČE KOFERE: Una Čolić otkrila gde ju je odveo 10 godina stariji partner
Ćerka legendarnog pevača Zdravka Čolića, Una Čolić još jednom je zaintrigirala javnost objavama na društvenim mrežama.
Na jednom od objavljenih kadrova u Skoplju Una pozira ispred ogledala, obučena u upečatljivu bundu, dok se u pozadini vidi njen partner koji u liftu rukuje koferima, okrenut leđima kameri.
Romantični ton putovanja provlači se i kroz ostale objave. Ulice okićene prazničnom rasvetom, zimski pejzaži prekriveni snegom, vožnja kroz snežnu oluju i panoramski prizori krovova Skoplja pod zimskim nebom stvaraju ugođaj filmske razglednice. Sve odiše mirom i toplinom, a Una nije skrivala koliko joj ovakav predah prija i koliko joj znači udaljavanje od svakodnevnih obaveza.
Spremna za udaju
Podsetimo, kako pišu mediji, Čolina naslednica je navodno spremna za udaju i planiraju uskoro veridbu.
- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - priča izvor za domaće medije. Una, njen momak i pevačeva mlađa ćerka Lara otputovali su zajedno na koncert Zdravka Čolića koji je imao u Austriji, te je jasno da se Čola odlično slaže sa zetom.
Čola otkrio da li bi voleo da postane deda.
- Pa ja bih to, koliko god mogu, odložio bez obzira na godine. Starija ćerka je već stabilna, a mlađa je još mlada. Sve je to u Božjim rukama. Uvek kažem - lepo je da deca malo prođu svet, rade na sebi, ali sudbina je sudbina, ona te uvek sačeka - naveo je Zdravko Čolić.