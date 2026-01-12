Slušaj vest

Elitu 9 zauvek je napustila Iva Stupar. Ona je odmah po izlasku iz Bele kuće otkrila da planira da ode u Dubai.

U borbi za opstanak ove nedelje našli su se Luka Vujović, Iva Stupar, Vanja Prodanović, Aneli Ahmić i Aleksandra Jakšić.

Veliki šef je za njih pripremio specijalan izazov u diskoteci. Pravila igre nalagala su da takmičari jednom rukom, dok im je druga bila iza leđa, prebacuju loptice iz jedne gajbice u drugu, pazeći da motka koja stoji ne padne. U ovoj igri spretnosti najbolje se snašao Luka Vujović koji je prvi rešio izazov, te su mu glasovi publike duplirani.

"Znam informaciju i sa kim se pozdravljamo u ovom trenutku i ko će sa mnom krenuti na burek... Elitu ovog jutra napušta Iva Stupar", rekao je voditelj.

"Ostala sam dosledna sebi"

Odmah nakon izlaska iz Bele kuće, Iva je stigla u studio kod Dušice Jakovljević, gde su sumirale njeno učešće. Na pitanje voditeljke da li je zadovoljna svojim boravkom u rijalitiju, Iva je dala potvrdan odgovor.

"Ja jesam. Ja sam ostala dosledna sebi, nisam se svađala, nisam nešto žestoko psovala, nisu ni mene. Tako da, da", izjavila je Iva po napuštanju imanja.

Planovi nakon rijalitija

Iako je tek izašla iz zatvorenog prostora, bivša zadrugarka već ima jasne planove za budućnost, koji uključuju odlazak iz Srbije.