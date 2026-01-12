Slušaj vest

Slavni fudbaler Zlatan Ibrahimović u svojoj knjizi "Adrenalin" govorio je o teškom detinjstvu i ocu koji je bio poročan. Njega je od alkoholizma spasio upravo sin, a malo ko zna da je reč o pevaču narodne muzike, Šefiku Ibrahimoviću.

Šefik Ibrahimović nije se medijski eksponirao, ali je nastupao na prostorima stare Jugoslavije gde je poznat po pevanju narodnih pesama.

On je sinu posvetio pesmu "Zlato, Zlatane", a o njihovom odnosu je Zlatan Ibrahimović govorio u svojoj knjizi.

- Kao klincu, moja sreća je bila da imam ono što su druga deca imala, da mogu da obučem nešto novo i da to pokažem, jer sam stalno nosio istu trenerku. Koristio sam fudbalske stvari. Kada mi nedostaju čarape, obukao bih štucne. Pokušavao sam da ih sakrijem ispod farmerki, ali su u školi primetili i ismejavali me. Svaki dan je bio borba protiv siromaštva i sramote.

- Sreća sa ocem Šefikom je bila kada bi nas pokupio od moje majke, mene i sestre, jer je bio red da nas čuva ceo dan. Uvezli bismo se na veliki parking, stavio me je u krilo i ja sam vozio volan tamnoplavog opel kadeta. Onda bi nas vodio da jedemo ogromne hamburgere i sladoled sa pavlakom na vrhu. To je bila prava sreća. Obično posetim oca svaki put kada se vratim u Švedsku. Svratim u Malme iz Stokholma i pozdravim sve. Za ostalo retko kad razgovaramo. Moja majka je danas mirna i njena sreća je deo moje. Možete pročitati na njenom licu i rukama koliko je radila u svom životu. Ustajala je u 4 ujutro da bi otišla na posao, vratila se popodne da čuva petoro dece. Imala je dva balkanska muža koji su pili i zadavali joj više problema nego pomoći. Kada sam dobio prvu platu u Ajaksu, rekao sam joj: "Mama, ti više ne radiš. Ja ću se pobrinuti za tebe".

Pamti uvrede i psovke

Zlatan je u knjizi "Adrenalin" napisao da se njegova porodica raspala zbog oca koji se odao alkoholu, a pamti i žustre svađe svojih roditelja.