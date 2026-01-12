Slušaj vest

Poznati beogradski frizer Matija Radulović koji je u 43-oj godini preminuo na Badnji dan, sahranjen je u petak na gradskom groblju u Ćupriji. Vest o njegovoj smrti duboko je potresla kolege i brojne poštovaoce,a još uvek se spekuliše o uzrocima smrti Radulovića.

Od toga da bi zdravstveni problemi koji su doveli do tragičnog ishoda mogli biti povezani sa intervencijama koje je Radulović u prethodnom periodu imao na licu i telu, pa do sumnje da je u pitanju sepsa, navodno izazvana komplikacijama s vilicom i zubima, na kojima je Matija nedavno imao određene zahvate, a na šta je ukazao njegov blizak prijatelj Branislav Radonić Brendon. Ipak, tačan uzrok smrti zasad nije poznat, a rezultati obdukcije trebalo bi da daju konačan odgovor na pitanje šta je tačno dovelo do ove tragedije.

Kao što stručnjaci ističu, iako se o uzrocima smrti i dalje nagađa, važno je razumeti koliko zanemarivanje zdravstvenih simptoma, posebno infekcija u usnoj duplji, može imati ozbiljne i po život opasne posledice.

"Sepsa ne nastaje preko noći"

Dr Jovana Pavlović, specijalista oralne hirurgije i implantologije govorila je za Redakciju o sepsi, kao jednu od mogućih posledica nelečenih bolesti zuba:

Jovana Pavlović Foto: Kurir Televizija

- Sepsa zvuči vrlo zastrušujuće. Kod ovakvih stanja, najvažnije je da se na vreme deluje. Sepsa ne nastaje preko noći već nama organizam daje određene simptome, koje je potrebno na vreme prepoznati. Postoje sledeće faze: Prva je rana faza gde je povišena temperatura, drhtavica, zatim ide teška faza i septički šok gde dolazi do pada pritiska, to je beznadežno stanje. Vrlo retko se sepsa dešava u stomatologiji, ali ne nastaje preko noći, već su to zubi koji uporno bole, gde pacijenti bol prikrivaju atibioticima.

Dodaje da sepsa vrlo retko nastaje zbog greške stomatologa, a češće se dešava ukoliko pacijent ne pije određenu terapiju:

- Sepsa može nastati tokom stomatološke intervencije, udružena sa nekim zdravstvenim stanjem.

Šta je moglo da dovede do tragedije

Sa druge strane prof. dr Borislav Kamenov imulog kaže da sepsa može nastati i usled dobro odrađenih intervencija:

- Ako problem kasno stigne i kasno se otvori i operiše, infekcija može da se proširi bez obzira na to što je dobro urađeno. Sepsa je najteže stanje ali uvek postoji neki poremećaj pre toga koji mi ne prepoznajemo. Na primer, često kvarenje zuba, umor, infekcije - mi to uvek lečimo antibioticima. Simptomi sepse mogu biti vrlo varljivi.

Borislav Kamenov Foto: Kurir Televizija

Radulović je u prethodnom periodu imao na licu i telu određene zahvate, a Kamenov kaže da svaka takva povreda kože može a i ne mora dovesti do trovanja krvi, što može biti potencijalni uzrok tragedije:

- Moraju se preduzeti sve mere da se do toga ne dođe.

Oglasila se ordinacija koju je Matija optužio za narušeno zdravlje

Ordinacija u kojoj je Matija bio na lečenju, hitno se oglasila povodom tragedije, a saopštenje prenosimo u celosti:

Matija Radulović Foto: Printscreen X

"Izražavamo iskreno saučešće porodici i bližnjima povodom smrti Matije Radulovića. Istovremeno, naša ordinacija trpi veliku nepravdu na društvenim mrežama zbog širenja netačnih i neproverenih informacija. Matija je pre dolaska kod nas bio lečen u više stomatoloških ordinacija. Nakon terapije kod nas nije bio zadovoljan određenim aspektima, zbog čega mu je novac u potpunosti vraćen i naš profesionalni odnos je tada završen. Poslednjih meseci lečio se u drugoj stomatološkoj ordinaciji, nakon odlaska od nas. Ne postoji nikakva povezanost između našeg rada i njegove smrti. Molimo za poštovanje činjenica, dostojanstvo i prestanak širenja neistina."

Dr Jovana Pavlović o tome kada lečenje postaje rizik: Sepsa ne nastaje preko noći Izvor: Kurir televizija

