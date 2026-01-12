Slušaj vest

Marina Visković uživa u ljubavi sa milionerom sa kojim se baškari na luksuznim destinacijama i ne krije koliko je srećna u životu. Ona je sada progovorila o braku i deci i poprilično se iznervirala zbog jednog pitanja.

Odbrusila

Marina Visković dozvolila je pratiocima na Instagramu da joj postavljaju pitanja, a onda je jedno doslovno izbacilo iz takta.

- Da li smatraš da si negde "zakasnila" sa udajom, decom itd? - glasilo je pitanje.

Marina se nije libila da odmah odgovori na ovo, ne sakrivajući koliko su joj ovakve stvari glupe.

- Da, smatram da sam trebala da rodim sa 13 godina i sada da izlazim sa decom. Takođe smatram da sam trebala da biram sve do sada pogrešne izbore za muževe da bi udovoljila svima vama koji postavljate ova glupa pitanja i ispunim ta neka očekivanja od ne znam koga, vas koje i ne poznajem, od ovih koje poznajem.. Je l' imam neki rok ili sam debelo zakasnila? - napisala je Marina i dodala:

- Gde se to proverava? Uputite me. Naravno da smatram da nisam trebala ništa da radim što nisam osećala. Tehnički da sam želela imala bih i brakove i decu nije neka nauka ako ćemo biti tehnički socijalno korektni, ali to nije nikada bio moj put i osećaj - navela je ona u Instagram obraćanju.

Više ne krije partnera

Marina Visković u ljubavi je sa novim dečkom, kojeg je do sad krila od javnosti. Marina Visković sada je prvi put pokazala lice bogataša sa kojim je u vezi.

Pevačica Marina Visković objavila je fotku iz besne mašine u kojoj je pozirala sa dečkom. Njegov auto košta preko 300.000 evra.

Pevačica Marina Visković nedavno je prvi put pokazala lice svog dečka milionera, kojeg je do tada uspešno skrivala od očiju javnosti.

Oni su zajedno proslavili Novu godinu u Dubaiju, i pokazala kako uživaju.

Marina i njen izabranik su uparili autfite i oboje su se odlučili za elegantne crne kombinacije. Pevačica je obukla dugačku crnu haljinu sa dubokim dekolteom i kosu je pokupila u rep, dok je njen momak bio u crnim pantalonama i košulji. Ona je u opisu kratko ostavila samo emotikon srca.

