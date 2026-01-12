Slušaj vest

Goga Sekulić govorila je o privatnom životu, pravim merama vrednosti, te se setila detinjstva i otkrila kakvi su bili njeni roditelji.

Pevačica je govorila o njihovom vaspitanju i poštovanju.

- Kada sam ja bila dete i devojka, moji roditelji su bili strožiji. Patrijahalno vaspitani, tada se znao neki red, iako nam je u tom trenutku možda sve izgledalo previše. Ljudi ne shvataju da moje ne zanima, ja sam javna ličnost za sebe, za svoju karijeru, za njih sam ćerka i pravila moraju da se poštuju. Da obrukaš oca ili majku to je stramota - govorila je Goga za TV Adria i dodala:

Foto: Privatna arhiva

- Sećam se onog lažnog Plejboja, druga žena na naslovnoj strani a moje ime i prezime, a ja razmišljam šta će tata da mi kaže. Tada sam od stresa ostala bez glasa.

Ludo vreme

Sekulićeva je takođe govorila o razlici svog detinjstva i današnjeg vremena,

- Sada je ludo vreme. Stid ne postoji, ako se ponašaš normalno ljudi se začude. Malo gde se može videti pravo vaspitanje, takvih ljudi nema više. Uzelo je maha bahatost, bezobrazluk, žene ne poštuju muževe, muževi žene, pa deca sve to gledaju i onda tako počinje.

"Nisam smela da spomenem simpatiju"

Goga je pričala i o ljubavnom životu u tinejdžerskim danima, te je otkrila kada je imala prvog dečka.

- Kada sam bila u Cirihu desila se moja ozbiljna veza. Simpatiju sam imala sa 16 godina, to mojima nisam smela ni da spomenem. Bio je u pitanju jedan gradski lik. On i ja se sad zezamo kad se sretnemo, ali zaista je tako bilo. Imala sam prvog dečka sa 19 godina, a današnje generacije sa 12 i 14 godina, odnosno devojke, imaju momke, ali ih kriju. Kod nas to nije tako smelo, kakvi da ja pomislim sa 14 godina da imam simpatiju, a kamoli dečka - rekla je Goga na Adria TV.