Policija u Istočnom Sarajevu uhapsila je N.M. iz Pala zbog sumnje da je 11. januara na deonici magistralnog puta Ljubogošta- Podromanija, opština Pale, automobilom pasat više puta udario u prednji deo vozila rendž rover (range rover), u kojem su se nalazili pevač Aca Lukas i njegov vozač.

Kako nezvanično saznaju "Nezavisne novine", reč je o N.M.koji je službenim autom privatne firme iz Pala više puta udario u vozilo u kojem se nalazio poznati pevač Aleksandar Vuksanović.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Istočno Sarajevo, N.M. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

Obaveštenje za javnost

"Lice N.M. se sumnjiči da je upotrebom motornog vozila, tj. upravljajući vozilom pasat, u vlasništvu pravnog lica iz Pala, 11. januara na deonici magistralnog puta Ljubogošta - Podromanija, opština Pale, ostvario više puta kontakt prednjim delom vozila sa zadnjim delom vozila range rover, vlasništvo pravnog lica iz Podgorice, u kojem su se nalazili vozač J.J. i lice A.V. državljani Republike Srbije, te na taj način kod istih izazvao osećaj ugroženosti, kao i oštećenja na vozilu", navode iz PU Istočno Sarajevo.

Vozilo u kojem je bio Aca Lukas

Poznati detalji

Dodaju da je o svemu obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, kojem će N.M. biti predat danas uz Izveštaj o počinjenim krivičnim delima.

"Rad na premetu se nastavlja-dodali su iz policije.

Aca Lukas oglasio se na društvenoj mreži Instagram gde je tvrdio da su pokušali da ga ubiju nakon nastupa na Jahorini.

