Tea Tairović otputovala je sa suprugom Ivanom Vardajem na medeni mesec. Pevačica i njen izabranik venčali su se u maju prošle godine, ali zbog njenih brojnih nastupa i drugih poslovnih obaveza tek sad su uspeli da odu na bračno putovanje.

Oni su odabrali Maldive, odakle se Tea oglasila. On aje na svom Instagram storiju objavila fotografiju sa plaže na kojoj se vidi kako uživaju uz šampanjac i u svom luksuzu koje pružaju Maldivi.

Tea Tairović otišla na medeni mesec Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Tea je tokom 2025. godine imala brojne nastupe i velike koncerte, a objavila je i dva albuma "Aska" i "Aska 2".

Pesme sa oba albuma našle su se u samom vrhu trending lista, dok su koncerti i turneja širom regiona bili rasprodati do poslednjeg mesta. Uprkos napornom tempu i velikom broju nastupa, Tea je uspela da uskladi karijeru i privatni život, pa sada, sudeći po objavama, maksimalno uživa u ljubavi i zasluženom odmoru.





