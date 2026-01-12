Slušaj vest

Snežana Đurišić održala je koncert u Zagrebu u sklopu manifestacije "Srpsko veče" gde je zapevala najveće srpske hitove.

Kako pišu hrvatski mediji, dvorana je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a na nastupu je pevačica pevala i pesme "Odakle si sele" i "Vidovdan". 2.000 ljudi. Kako se može videti na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, publika je uglas pevala hitove među kojima su "Kuće male krečene u belo", "Odakle si sele" i "Vidovdan".

Više od pet decenija se bavi muzikom

Inače, Snežana Đurišić se 50 godina bavi muzikom, a jednom prilikom je govorila o svojim počecima.