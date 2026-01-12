"ODAKLE SI, SELE" SE ORILO USRED ZAGREBA! Snežana Đurišić u Hrvatskoj digla na noge 2.000 duša uz srpske pesme (VIDeo)
Snežana Đurišić održala je koncert u Zagrebu u sklopu manifestacije "Srpsko veče" gde je zapevala najveće srpske hitove.
Kako pišu hrvatski mediji, dvorana je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a na nastupu je pevačica pevala i pesme "Odakle si sele" i "Vidovdan".
Kako pišu hrvatski mediji, dvorana je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a na nastupu je pevačica pevala i pesme "Odakle si sele" i "Vidovdan". 2.000 ljudi. Kako se može videti na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, publika je uglas pevala hitove među kojima su "Kuće male krečene u belo", "Odakle si sele" i "Vidovdan".
Više od pet decenija se bavi muzikom
Inače, Snežana Đurišić se 50 godina bavi muzikom, a jednom prilikom je govorila o svojim počecima.
- Ja sada imam 64 godine, a 50 godina se profesionalno bavim ovim poslom. Počela sa da pevam kao mlada curica. Sa 7 sam već počela da nastupam pred publikom, a sa 9 sam snimili prvu ploču Imala sam sreću da mi je Bog dao taj talenat. Ceo život mi je protkan muzikom. Ne bih mogla bez muzike. Ta moja pesma i ljubav prema istoj, to je nešto bez čega ne bih mogla da živim - rekla je Snežana jednom prilikom.