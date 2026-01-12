Slušaj vest

Influenserka Nikolina Kovačevićrođena je kao Njegoš, a o promeni pola odlučila je da otvoreno govori tek nedavno, dve godine nakon operacije.

Nikolina je ispričala kroz šta je sve prošla i kako se privikla na novo telo.

"Rodila sam se kao muškarac"

- U decembru će biti tačno dve godine od kako sam hirurški promenila pol. Rodila sam se kao muškarac, u pogrešnom telu. Samim tim, ova operacija mi je bila jako potrebna da bih ja bila srećna - rekla je ona i priznala da nije imala nikakvih komplikacija tokom operacije i to joj je posebno važno.

Foto: Printscreen

- Hvala Bogu nisam imala nikakvih komplikacija, kod mene je sve bilo u najboljem redu. Oporavak je u mom slučaju trajao kratko. Već 15. dan nakon operacije sam bila u kafani. Inače mesec dana treba da normalno funkcionišete, šest meseci treba da počnete da živite normalno i da prihvatite svoj polni organ. Da naučite kako sa njim, jer je to nova stvar na vašem telu i novi su osećaji. Sve je drugačije. Trebalo mi je pola godine da se naviknem skroz, a nakon godinu dana sam se potpuno oporavila - iskreno je rekla Nikolina.

- Posle operacije je sve izgledalo ružno u zoni intime, kao da se desio neki zločin. Posle godinu dana je sve došlo na svoje. Išla sam i dva puta dnevno na diletaciju, proširivanje kanala jer nije prirodno tu postojao. Kasnije je to bilo sve ređe, a kako se brzo skupi isto tako se brzo i raširi. Hvala Bogu, sve mi je to isto odlično prošlo - objasnila je ona bez zadrške.

Novi život

Nikolina ne krije da joj se život potpuno okrenuo nakon što je postala žena.

- Operacija je uticala i na moj ljubavni život i to mnogo. Pre operacije nisam volela svoje telo i nisam htela ni da ga vidi. Nisam htela da se operišem da bih se dopala muškarcima, već da bih sama sa sobom bila srećna. Danas kad se pogledam obožavam svoje telo i obožavam da nosim helanke i bikini. Da mogu da vratim vreme uradila bih opet sve isto, samo malo ranije. Ovo mi je zaista promenilo život na bolje - zaključila je ona.

Foto: Printscreen

Nikolina je jednom prilikom istakla da smatra da je normalno što je sponzoruša.

- Mogu sa sebe da kažem da sam sponzoruša, ja smatram da je to normalno. Ako sam kroz život mogla da prođem kroz sve, ja zaslužujem inteligentnog muškarca pored sebe, ako sam zbog toga sponzoruša, jesam - rekla je ona tada.

Snimila svoju operaciju

Naime, Nikolina Kovačević priznala je da je više od 9 godina čekala na operaciju promene pola, a operaciju je snimala i objavila na Jutjubu.

- Operaciju pola želim od kad sam prihvatila samu sebe. Tada sam možda imala oko 10 godina. Kada sam počela da čekam tu operaciju imala sam 16 godina. Želim je, jer smatram da ne mogu da živim ovako. Svi smo različiti. Priroda nije crno bela, nego je sve šarenoliko oko nas. Različiti smo i to je lepota ovog sveta. Meni je lično potrebna ta operacija i želim je zbog sebe - pričala je ona pre intervencije i dodala: Nikolina i dodaje:

1/6 Vidi galeriju Nikolina Kovačević Foto: Printscreen/Youtube/Nikolina Kovačević, Print Screen

- Želim da ne moram da nosim steznik, da mogu normalno da obučem bikini, da mogu da se presvučem ispred drugarice i da ne mogu da se krijem i stidim. Čak i da mogu da se opustim sa partnerom, jer mi je sve to stvaralo blokadu.

- Sama priprema za operaciju je jako bitna. Prvo je potrebna potvrda psihijatra da ste vi spremni psihički i fizički za tu operaciju. Bila sam na hormonima 3 godine, a uslov je da budete minimum godinu dana na terapiji kako bi se telo promenilo i da se hormoni izmene, samim tim ste spremni za operaciju. Kao i pismo preporuke psihijatra - govorila je Nikolina i dodala:

- Najteža mi je bila hormonska terapija, jer mi je prvih šest meseci bilo teško. Ljudi ne mogu da razumeju da se mi promenimo i da osećamo pol u koji želimo da se promenimo. Emotivna promena mi je najteže pala. Prvih šest meseci sam plakala i smejala se u isto vreme.

