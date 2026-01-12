Slušaj vest

Maja Šuput nakon razvoda od Nenada Tatarinova uživa u novoj ljubavi sa 19 godina mlađim partnerom i neretko putuje po svetu.

Pevačica se redovno oglašava na društvenim mrežama a sada je svoje pratioce oduševila novim vrelim fotografijama sa Šimeom Elezom.

Srušila mreže novim fotkama

Maja je na Instagramu objavila tri potografije od koje su dve zajedničke sa mlađim dečkom i to u provokativnim pozama.

Ljubavni par je u erotičnom izdanju pozirao kod vodopada, a pevačica je ponosno objavile slike dok su komentari pljuštali na sve strane.

"Do sada najlepše slike", "Ovo je nestvarno", "Majo i Šime uzivajte u svakoj sekundi", "Tako senzualno a ukusno", "Wau", "Moćne fotke", "Ne vidi se razlika u godinama" i mnogi drugi...

Romantična čestitka ta rođendan

Šime Elez, po svemu sudeći, njen je prvi ljubavni partner nakon razvoda, a ona mu je nedavno čestitala rođendan uz nekoliko fotografija koje je objavila sa različitih destinacija, a na kojima su zajedno i prisniji nego ikada.

- Neka ti je najsrećniji. Ostani tačno ovakav kakav jesi. Toliko normalan, duhovit, skroman, jednostavan, šarmantan, pristojan, a opet toliko veliki. Ostani zauvek toliko raspevan, neumoran, a opet jedina si osoba koja zakunja u svakom taksiju putem do doma. Imati tebe pored sebe je svakako blagoslov. I zato srećan ti rođendan, a sve ostalo… Ma, sve znaš - napisala je Maja na mrežama.

1/5 Vidi galeriju Maja Šuput sa novim dečkom Foto: Printscreen

Ko je Šime?

Elez je "gospodin savršeni", tačnije muškarac za kog se borilo preko 20 devojaka u tamošnjem rijaliti programu.

Šime je svakoj posvetio pažnju, a iako je izabrao svoju pobednicu ubrzo se sve završilo.

On je sada nikad prisniji sa Majom Šuput, a da li su emotivni partner ostaje nam da saznamo.