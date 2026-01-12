Slušaj vest

Goran Stojićević Karamela važio je za najpoznatijeg imitatora Jugoslavije, a decenijama je na javnoj sceni. Često je išao na turneje sa velikim pevačkim zvezdama, a ipak uprkos velikom uspehu ostao je priseban.

"Živim jedan normalan život"

- Ko je bio Ceci Ražnatović dva puta gost na turneji? Ko je bio Lepoj Breni dva puta na turneji? Harisu Džinoviću, Halidu Muslimoviću? Ja sam bio. Imam razloga, ali sam ostao ipak normalan, jer živim jedan normalan život. Ovo sve i na tik toku i na društvenim mrežama to je sve glupiranje i nenormalnost, ja to ne volim - rekao je Karamela.

Foto: Printscreen/Instagram

A jedno od omiljenih mesta u gradu mu je pijaca:

- Ja se najbolje ispričam sa ljudima na pijaci. Jednostavno ja volim narod. Ne dozvoljavam da mi prodavici daju nešto besplatno i ne razumem zašto se neki ljudi cenkaju. Da bi taj proizvod nikao neko je teško radio i ne razumem to da nešto košta 100 dinara, a neko pita može li za 60. To je meni podcenjivanje i nikada to nisam radio - govorio je Goran svojevremeno.

1/10 Vidi galeriju Goran Stojićević Karamela nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube

Na pitanje da li je imao neprijatnosti zbog imitacija pevačica, tj. da li mu je neka od njih zamerila odgovorio je:

- Ne, uvek su volele da ih imitiram i tada se znalo: Koga Karamela ne imitira taj nije bio poznat. To jeste tačno.