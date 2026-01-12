Slušaj vest

Jedna od najvećih legendi narodne muzike, Lepa Lukić, u strogoj tajnosti priprema filmsko ostvarenje o svom životu i karijeri. Iako se o projektu već uveliko šuška, pevačica za sada ne želi da otkriva previše detalja, naročito kada je reč o glumicama koje će tumačiti njen lik.

-Ja u glavi već imam jednu glumicu, ali mogu da vam otkrijem da će me igrati tri glumice. Svaka će predstavljati jedan period mog života. Ima još mnogo toga da se uradi. Sve smo dogovorili, ali ne želim da se išta priča unapred - kaže Lepa.

Važan projekat

Kako ističe, projekat je ozbiljan i zahteva temeljnu pripremu, a producenti i scenaristi insistiraju na diskreciji.

-Producenti i scenaristi ne vole da se o tome govori pre vremena. Tek kada mi kažu šta smem da kažem, tada ću rado podeliti sve detalje sa javnošću. Ovo je veliki projekat i mora se raditi pažljivo - naglašava pevačica.

Posebnu radost ovih dana donosi joj i rođendan.

- Sutra mi je rođendan i zbog toga sam posebno srećna. Nekako se sve lepo poklopilo, i privatno i poslovno -priznaje Lepa sa osmehom.

Uvek za akciju

Lepa otkriva da je pred njom dug i emotivno zahtevan proces rada sa scenaristima.

- Minimum dva meseca moraću da sedim sa scenaristima i da im pričam sve detalje o mom životu, od detinjstva pa do dana današnjeg. Tu nema preskakanja. Sve mora da se zna i razume -kaže ona.

Dodaje da njen životni put nije bio nimalo lak i da upravo u tome leži snaga priče.

- Znate, ja nisam imala nikoga da me gura. Sve sam postigla sama. Moja biografija je interesantna još od malih nogu- iskrena je pevačica.

Poznat scenario

Sa setom se prisetila detinjstva i prvih koraka ka muzici.

-Bežala sam od kuće da bih išla na audicije za pevanje. Kada bih se vratila kući, dobijala sam batine. Ali nisam odustajala. Imala sam taj san i znala sam da je to moj put, bez obzira na sve- priča Lepa.

Kako kaže, upravo ti teški trenuci, borba, odricanja i usponi biće okosnica filma.

- Nije to priča samo o estradi i pesmama, već o borbi jedne devojčice, žene, umetnice. O uspesima, padovima, ljubavima, razočaranjima, ali i veri u sebe. Ako se već radi film o mom životu, hoću da bude iskren-zaključuje Lepa Lukić.