Tek smo zakoračili u novu godinu, a tračevi su već vreli kao januarska rakija. Neki su tek načeti, neki se krčkaju na tihoj vatri, a neki su toliko eksplozivni da još ne smeju da izađu iz kuhinje. Ne može sve odjednom. Mora da se proverava, meri i procenjuje. Tek kad se sve kockice slože, tada nastaje belaj.

Drage moje abronoše i abronošice, do mene je stigla jedna posebno pikantna priča, od onih koje, kad jednom isplivaju, prave haos u javnosti, po svlačionicama, kafanama, ali i po sudovima.

Reč je o poznatom fudbaleru. U javnosti uzoran porodični čovek. Iza zatvorenih vrata sasvim druga priča. U privatnom životu pokazuje lice koje se nikako ne uklapa u imidž sportskog heroja. Prema pričama iz njemu bliskog okruženja, ume da bude grub, nasilan i sklon ispadima. Nazvaćemo ga simbolično Prosti, jer ono što radi prosto ne valja.

Uvatio je suprugu u prevari, što mu je, naravno, teško palo. Ali iako povređenog ega, nije imao ni snage ni hrabrosti da preseče i ode. Razlog? Strah od skandala, gubitka imidža i posledica koje bi razvod doneo. A i računi su, kažu, duboko isprepletani.

Ona, s druge strane, nije svetica. Godinama je ćutala dok je on šarao na sve strane, i to sa znatno mlađim i atraktivnijim devojkama, koje su se smenjivale brže nego sezonski dresovi. Trpela je, gutala, glumila savršenu suprugu... sve do trenutka kada je odlučila da vrati istom merom.