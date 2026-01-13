ABRONOŠA OTKRIVA! AU, ŠTA SE RADI NA ESTRAI! Prosti uhvatio ženu u prevari, smuvala se s njegovim kolegom
Tek smo zakoračili u novu godinu, a tračevi su već vreli kao januarska rakija. Neki su tek načeti, neki se krčkaju na tihoj vatri, a neki su toliko eksplozivni da još ne smeju da izađu iz kuhinje. Ne može sve odjednom. Mora da se proverava, meri i procenjuje. Tek kad se sve kockice slože, tada nastaje belaj.
Drage moje abronoše i abronošice, do mene je stigla jedna posebno pikantna priča, od onih koje, kad jednom isplivaju, prave haos u javnosti, po svlačionicama, kafanama, ali i po sudovima.
Reč je o poznatom fudbaleru. U javnosti uzoran porodični čovek. Iza zatvorenih vrata sasvim druga priča. U privatnom životu pokazuje lice koje se nikako ne uklapa u imidž sportskog heroja. Prema pričama iz njemu bliskog okruženja, ume da bude grub, nasilan i sklon ispadima. Nazvaćemo ga simbolično Prosti, jer ono što radi prosto ne valja.
Uvatio je suprugu u prevari, što mu je, naravno, teško palo. Ali iako povređenog ega, nije imao ni snage ni hrabrosti da preseče i ode. Razlog? Strah od skandala, gubitka imidža i posledica koje bi razvod doneo. A i računi su, kažu, duboko isprepletani.
Ona, s druge strane, nije svetica. Godinama je ćutala dok je on šarao na sve strane, i to sa znatno mlađim i atraktivnijim devojkama, koje su se smenjivale brže nego sezonski dresovi. Trpela je, gutala, glumila savršenu suprugu... sve do trenutka kada je odlučila da vrati istom merom.
Plan je bio jednostavan, ali bolan - smuvala se sa njegovim kolegom. Ne bilo kojim, već onim koji mu je dovoljno blizak da ga zaboli, a dovoljno dalek da ne može ništa javno da mu prebaci. Kažu da se veza više i ne krije previše i da je upravo ona glavna tema u svlačionici. Pogledi, šaputanja, poluosmesi, sve je tu. Samo se još čeka da bomba pukne.
A sada idemo dalje, jer tu priče tek počinju. U drugom ćošku estradno-biznis ringa imamo poznatog biznismena, ozbiljno ime, ozbiljan novac, ozbiljni poslovi. Oženio se, ni manje ni više, nego starletom, ambicioznom i, po svemu sudeći, daleko opasnijom nego što je on pretpostavljao. Njegova žena tvrdi da je brak daleko od idile. On je bogat, ali nesiguran. Kažu da se biznismen doslovno boji sopstvene ljubavnice, njenih ispada, njenih pretnji, njenih poruka koje čuva za svaki slučaj. Navodno, sve što radi, radi uz oprez, jer zna da bi jedan pogrešan korak mogao skupo da ga košta i finansijski i reputaciono.
U luksuznim krugovima se šuška da ona vodi glavnu reč, da zna previše, da ima pristup svemu i da brak koristi kao sigurnosni pojas, ali i kao polugu moći. A on? Ćuti, plaća i nada se da oluja neće prerasti u uragan. Za sada toliko.
Tračevi su živi, informacije stižu, a nova godina tek je počela.