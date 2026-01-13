Slušaj vest

Hteo - ne hteo, Nikola Peković malo-malo pa dođe u žižu interesovanja. Ovog puta se to desilo jer je nekadašnjeg košarkaškog asa prijavila za nasilje u porodici još uvek zakonita supruga Violeta Peković.

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, bivši sportista je doktorki radiologije, s kojom ima sina, onemogućio ulazak u zajednički stan na Zlatiboru. Promenio je bravu, a njene stvari pobacao.

Upravo je to Violeta, između ostalog, izjavila pripadnicima MUP na ovoj popularnoj planini, gde je i podnela krivičnu prijavu.

- Njih dvoje se još uvek zvanično nisu razveli, proces je u toku. Taj razvod se iz nekog nepoznatog razloga odugovlači. Imovina koju su stekli u braku je problem. Eto, nekretnina koju su kupili na Zlatiboru uzeo je samo za sebe pre nego što je sud zvanično podelio imovinu. Pred Novu godinu se dogodio incident. Nikola je zamenio bravu, izbacio Violetine stvari i ne dozvoljava joj da uđe u zajednički kutak. Da je promenio bravu, nije je ni obavestio. Violeta je došla na planinu, ali nije mogla da boravi u tom stanu, zbog čega ga je prijavila policiji. Krivična prijava je podneta za nasilje u porodici. Ona je doputovala iz Crne Gore i otišla u drugi smeštaj, a sve detalje njihovog odnosa opisala je pred nadležnim organima. Žena nije znala da neće moći da uđe u vlastitu kuću, u koju je ulagala energiju, ljubav i novac. Umesto da ljudski reše situaciju, jer ipak imaju zajedničko potomstvo, Nikola se odlučio da bivšoj partnerki radi iza leđa - priča naš izvor, dobro upućen u slučaj.

Ona nije podnela krivičnu prijavu samo protiv muža od kojeg se razvodi, nego i protiv njegove aktuelne devojke S. J., i to za proganjanje i uznemiravanje, o čemu je Kurir već pisao. Doktorka je nadležnim organima u Crnoj Gori dostavila kompletan dokazni materijal, ali oni su je uputili da to isto učini i u Srbiji. U pitanju su objave na društvenim mrežama i prepiska koje nam je dostavila.

Rešila da se izbori

Nikola i čitava njegova porodica nikad nisu voleli da se eksponiraju u javnosti, pa je tako i sada sve pod velom tajne što se tiče razvoda, ali i ostalih detalja. Nikola već duže vreme ne živi u Pljevljima, gde je njegova supruga, pa niko sa sigurnošću ne može da kaže šta se dešava. Formalno su još u braku, a mnogo toga su stekli dok su bili zajedno, kaže izvor blizak još zakonitom bračnom paru.

Peković ima dosta poslova, kako u Crnoj Gori, tako i u Srbiji. Ima čitav kompleks hotela i poduži je spisak njegovih poslova u kojima je prilično uspešan. Ipak, Violeta nikad nije bila fokusirana na novac i bogatstvo.

Podsetimo, upoznali su se 2015, a već u junu sledeće godine venčali su se na gala proslavi u Bečićima. U februaru naredne godine dobili su sina. Na njihovom svadbenom slavlju u luks hotelu bilo je oko 400 zvanica. Goste su zabavljali Miroslav Ilić, Radiša Trajković Đani, Ana Bekuta, Bane Mojićević, Rada Sarić i Milan Dinčić Dinča.

Čuveni košarkaš poslednje dve godine živi u Meljaku, u porodičnoj kući nove devojke, koja je preduzela sve mere zaštite kako bi se on osećao sigurno, pa ga čuvaju dva vučjaka i njen deda. Što bi se reklo, tri prstena obezbeđenja.

Neće da komentariše

Povodom najnovijih informacija, pokušali smo više puta da stupimo u kontakt s Pekovićem, pozivajući brojeve telefona poznate našoj redakciji. Na jedan od brojeva javio nam se neki čovek i poručio da Nikola više ne koristi taj kontakt, dok su ostali bili nedostupni.

S druge strane, njegova još uvek zakonita supruga Violeta se javila, saslušala naše pitanje i kratko poručila:

- Nemam komentar na to što me pitate.

Podsećanja radi, Nikola je početkom 2016. godine kupio plac na kojem je bila zlatiborska autobuska stanica i parcelu vrednu tri miliona evra, gde je kasnije sagradio luksuzne apartmane.