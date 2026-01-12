Slušaj vest

Jelena Karleuša je 15. septembra 2024. godine potpisala sporazumni razvod od Duška Tošića, čime je zvanično okončan njihov 16 godina dug brak.

Duško Tošić i Jelena Karleuša Foto: Screenshot

Dokument je potpisala u prisustvu svog advokata Milana Ateljevića i ovlašćenog advokata Duška Tošića, s obzirom na to da bivši fudbaler tog dana nije bio prisutan.

Iako već dugo nisu zajedno i godinama unazad nisu u emotivnom odnosu, Duško na svom Instagram profilu i dalje ima tri objave na kojima se nalazi Jelena.

Najnovija od njih datira od 24. juna 2016. godine, kada je porodica bila na odmoru, a svi su se fotografisali sa delfinima. Pre toga, 12. aprila 2015. godine, Duško je objavio fotografiju njihovih ruku – njegovih, Jeleninih i ruku ćerki Atine i Nike – povodom Vaskrsa.

Na profilu je ostala i objava od 16. maja 2013. godine, iz perioda kada su važili za složnu i srećnu porodicu. Na toj fotografiji Jelena i Duško su na putovanju sa svoje dve ćerke, a pevačica je tada pozirala sa iskrenim osmehom na licu.

„Duško je predlagao da sebi oduzmem život, a onda je Divna umrla“, izjavila je Jelena jednom prilikom.

Kako je istakla, u njihov brak se, kako kaže, umešao „đavo“, i zbog svega što se dogodilo smatra da nikada više ne bi mogla da bude sa njim.

1/18 Vidi galeriju Ovako su izgledali kad su bili zaljubljeni Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Marina Lopičić, Marko Poplašen, Ana Paunković

Veliki hedonista

Podsetimo, još u maju 2025. godine pisali smo o njegovoj odluci da se povuče iz ugostiteljstva.