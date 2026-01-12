INTERNET PAMTI, ALI TOŠIĆ JOŠ VIŠE: Ovo su tri Karleušine fotografije koje Duško čuva na svom profilu (FOTO)
Jelena Karleuša je 15. septembra 2024. godine potpisala sporazumni razvod od Duška Tošića, čime je zvanično okončan njihov 16 godina dug brak.
Dokument je potpisala u prisustvu svog advokata Milana Ateljevića i ovlašćenog advokata Duška Tošića, s obzirom na to da bivši fudbaler tog dana nije bio prisutan.
Iako već dugo nisu zajedno i godinama unazad nisu u emotivnom odnosu, Duško na svom Instagram profilu i dalje ima tri objave na kojima se nalazi Jelena.
Najnovija od njih datira od 24. juna 2016. godine, kada je porodica bila na odmoru, a svi su se fotografisali sa delfinima. Pre toga, 12. aprila 2015. godine, Duško je objavio fotografiju njihovih ruku – njegovih, Jeleninih i ruku ćerki Atine i Nike – povodom Vaskrsa.
Na profilu je ostala i objava od 16. maja 2013. godine, iz perioda kada su važili za složnu i srećnu porodicu. Na toj fotografiji Jelena i Duško su na putovanju sa svoje dve ćerke, a pevačica je tada pozirala sa iskrenim osmehom na licu.
„Duško je predlagao da sebi oduzmem život, a onda je Divna umrla“, izjavila je Jelena jednom prilikom.
Kako je istakla, u njihov brak se, kako kaže, umešao „đavo“, i zbog svega što se dogodilo smatra da nikada više ne bi mogla da bude sa njim.
Veliki hedonista
Podsetimo, još u maju 2025. godine pisali smo o njegovoj odluci da se povuče iz ugostiteljstva.
- Duško je veliki hedonista i želeo je da se oproba u grani ugostiteljstva, ali je rešio da se povuče. On voli da radi i da stvara, a često i eksperimentiše s projektima. Posao i deca su mu glavna preokupacija. Ima prijatelje s kojima odlično sarađuje. Proputovao je svet i tačno zna šta mu se isplati da radi, a šta ne. Izlazi iz restorana koji je otvorio s prijateljem, ali taj objekat i dalje nastavlja da radi punom parom - ispričao nam je svojevremeno izvor.