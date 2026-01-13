Slušaj vest

Crnogorski glumac i maneken Nikola Šoć svojevremeno je ostvario veliku popularnost u rijaliti programu "Survajver", a zatim i u seriji "Budva na pjenu od mora".

Iako je osvojio srca publike, Šoć se u jednom trenutku povukao s javne scene, pa se sada veoma malo zna o njemu.

Naš paparaco uslikao je Nikolu posle duže vremena, i to u Budvi. On je s prijateljem šetao po sunčanom, ali hladnom danu.

Kako smo uspeli da primetimo, fizički se uopšte nije promenio, pa i dalje pleni svojim atraktivnim izgledom. Za šetnju je izabrao dugački topli kaput, dok se od znatiželjnih pogleda skrivao kačketom i crnim sunčanim naočarima.

Nikola je godinama na listi jednog od najpoželjnijih neženja. Crnogorski maneken je dobijao veliki broj poslovnih ponuda, pa ga je pored reklamiranja brojnih brendova čekala i glumačka karijera.

On je dobio ulogu Boće u seriji "Budva na pjenu od mora", a zahvaljujući filmu "Biseri Bojane" publika ga je gledala i na velikom platnu.

Danas se bavi modelingom i često putuje, a na Instagramu objavljuje slike s raznih destinacija.

Pre šest godina se verio sa atletičarkom Ivanom Macanović, ali se romansa ubrzo završila.

