PRVE FOTKE NIKOLE ŠOĆA NAKON POVLAČENJA IZ JAVNOSTI! Nestao bez traga i glasa pre mnogo godina, a evo kako sada izgleda! KURIR PAPARACO
Crnogorski glumac i maneken Nikola Šoć svojevremeno je ostvario veliku popularnost u rijaliti programu "Survajver", a zatim i u seriji "Budva na pjenu od mora".
Iako je osvojio srca publike, Šoć se u jednom trenutku povukao s javne scene, pa se sada veoma malo zna o njemu.
Naš paparaco uslikao je Nikolu posle duže vremena, i to u Budvi. On je s prijateljem šetao po sunčanom, ali hladnom danu.
Kako smo uspeli da primetimo, fizički se uopšte nije promenio, pa i dalje pleni svojim atraktivnim izgledom. Za šetnju je izabrao dugački topli kaput, dok se od znatiželjnih pogleda skrivao kačketom i crnim sunčanim naočarima.
Nikola je godinama na listi jednog od najpoželjnijih neženja. Crnogorski maneken je dobijao veliki broj poslovnih ponuda, pa ga je pored reklamiranja brojnih brendova čekala i glumačka karijera.
On je dobio ulogu Boće u seriji "Budva na pjenu od mora", a zahvaljujući filmu "Biseri Bojane" publika ga je gledala i na velikom platnu.
Danas se bavi modelingom i često putuje, a na Instagramu objavljuje slike s raznih destinacija.
Pre šest godina se verio sa atletičarkom Ivanom Macanović, ali se romansa ubrzo završila.
Kurir.rs
