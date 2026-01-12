Slušaj vest

Dejan Milićević govorio je o svom poslu, snimanju i saradnicima.

Mag fotografije pričao je anegdote i situacije, te se prisetio procesa vizualizacije

"Ana i Milan da dobiju nagradu za životno delo"

- Sa Sašom Matićem snimanje koje nikada neću zaboraviti. Spot za pesmu "Noći u Sibiru", napolju - 27. Ana Sević i Milan Mitrović treba da dobiju nagradu za životno delo zato što su izdržali sve. Milan je imao neku uniformu pa mu nije bilo toliko hladno, Saša je šetao po Pančevu na -27, kamere su prestale sa radom zbpog te temparature. Snimatelju se bukvalno lepila koža za metal od kamere... Ali Ana Sević u tankoj haljinici šeta po terasi, glumi trudnicu, pati, sva je tužna... - govorio je Dejan za TV Adria i dodao:

- U jednom trenutku kažem: "Gotovo", a ona se okreće i kaže:" Da li si siguran da imaš sve i sve kadrove?" Bukvalno sam rekao i da imam i da nemam nebitno je, važno je samo da preživi snimanje.

"Otac nas je napustio kada sam imao 20 meseci"

Poznatog fotografa i režisera muzičkih spotova Dejana Milićevića život nije mazio. Iako je godinama na javnoj sceni, i iza i ispred kamere, o njgovom privatnom životu malo se zna.

Naime, kako je istakao, otac ga je napustio kada je imao 20 meseci, a mama Sunčica se trudila da mu nadomesti svu ljubav i

pažnju.

- Nikada mi se privatni život nije odražavao na posao, on ni ne postoji, moj život je javan. Privatno se vidim sa nekoliko prijatelja i sa svojom majkom koja živi preko puta mene. Meni je ritual da sa njom popijem kaficu, da pretresemo dan, da joj ukažem to poštovanje jer sam imao 20 meseci kada nas je moj otac napustio, ona je bila i mama i tata. Borila se sa svim životnim nedaćama i uspela je da izgradi od mene čoveka, koji je ispravan, radan i vredan - rekao je on, otkrivši nam da li mu je nedostajala očinska figura, budući da su njegovi roditelji bili razdvojeni:

Odnos sa polubraćom

- Ja sam odlazio kod svog oca, družio se sa polubraćom, nismo mi bili potpuno odvojeni. Uvek sam imao podršku te moje braće, a manje njega. On je uvek putovao, radio je, uvek je imao neke poslove da završava i naravno da se to oseća. Otac kao otac treba da postoji, da bude u odrastanju jednog mladog čoveka i definitivno da ima puno praznina, ali hvala Bogu da je majka uspela tu ljubav nekako da nadoknadi i ublaži taj nedostatak očinske figure.