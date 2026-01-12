Slušaj vest

Odnosi Dušice Đokić u "Eliti 9" su u zadnje vreme veoma interesantni, te se mnogo spekulisalo o njenoj relaciji sa Asminom Durdžićem, a mediji su stupili u kontakt sa njenim prijateljem, koji je dao iskreno mišljenje o svemu.

- Što se tiče odnosa sa Asminom, smatram da je shvatila Asminovu igru koju igra od samog starta i samo je prihvatila istu. Mislim da tu emocija nema, ako gledamo da idu iz krajnosti u krajnost, slažem se, ali kakav je on prema njoj takva je i ona prema njemu, da ima emocija ona bi se trudila da mu se približi više da ne bi dolazilo do svađa i međusobnog vređanja - rekao je on.

Dušicin drug je otkrio da je generalno zadovoljan njenim učešćem, ali da je imala nekoliko grešaka.

- Dušica je većini problem, nekima sa razlogom nekima bez, što bi se reklo domino efekat, ako dvoje ljudi iz kuće ima nešto protiv i kaže loše za nju, na to će se još bar pet ljudi nakačiti, jer im je tako lakše da opstaju time što će se kriti iza tuđih mišljenja i komentara i negde misliti da dobijaju jače igrače na svojoj strani na taj način - rekao je on i dodao:

- Ako bih se osvrnuo na kompletno učešće smatram da nije pokazala ni 10% svog karaktera i svoje veličine, ne znam zašto, da li je zatvoren prostor ili snalaženje sa toliko različitih ljudi, nisam siguran. Imala je par momenata koji joj nisu trebali, ako bi se gledalo šta nije dobro za javnost i za rijaliti, ali to je sve život svi pravimo greške, tu smo da se pokajemo i iste ispravimo ukoliko je moguće. Dušica je generalno neko ko je kontradiktoran sam po sebi od namazane do vrlo naivne osobe, koja je spremna da učini sve za nekoga ako joj taj neko pokloni malo pažnje, ali isto tako neće ostati dužna nikome, makar išla i na svoju štetu. Generalno gledano sam zadovoljan njenim učešćem, nemam nekih velikih zamerki, voleo bih da je malo aktivnija, ali ove godine su jake teme, gde novi učesnici ne mogu preterano da se istaknu, ali opet znaju gde su došli, neka se bore.

Potom je prokomentarisao i to što je Dušica mnogim parovima bila "problem", a poslednji u nisu su Mina Vrbaški i Viktor Gagić. Naime, Mina je izljubomorisala Viktoru zbog Dušice, a njen prijatelj ne pridaje značaja tome.

- Što se tiče parova i tih momenata pogledao si ovu ili onu i obrnuto, mislim da su to samo izgovori, nalazite se u prostoriji u nekom trenutku ćete se sa nekim pogledati nikakva filozofija i mudrost to nije, ali je to najlakši način da mirnu vezu za koje oni smatraju da su dosadne, možete uzburkati i gurnuti u prvi plan, tako da svaka ta devojka ili momak koji su negde “pogledali” u 99% slučajeva nisu problem, nego je problem negde drugde. Da li je manjak simpatija, strasti, prestanak zaljubljenosti neka se sami pitaju i resavaju to - rekao je Dušicin prijatelj.

