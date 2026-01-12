Slušaj vest

Bivši političar i nekadašnji rijaliti učesnik Aleksandar Požgaj otkrio je da mora da ide na hitnu operaciju.

Požgaj je progovorio o zdravstvenim problemima i objavio je sliku na Instagramu, te poručio da vodi bitku za život.

- Sutra je ponedeljak 12/01/2026. i ulazim u glavnu bitku, a to je bitka za život! Prvu sam pre mnogo godina dobio i pobedio. Danas je tako, da moram sada u drugu bitku. Skupljam vojsku i zemaljsku i nebesku, samo još ne znam tačan datum ove godine 2026. i gde će bitka da se održi, ali znam da će biti jer mora da dođe do nje (operacija). Gde ćemo se ponovo svi sudariti i na zemlji i na nebu, jako!

Aleksandar i Ivana Požgaj  Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Printscreen/Instagram

- Ja sam uvek pozitivan i nasmejan, naravno jak!

U komentarima su se nizale poruke podrške.

Bivšu ženu prijavio za nasilje

Podsetimo, Aleksandar Požgaj, nekadašnji političar i bivši rijaliti učesnik, prijavio je nedavno suprugu Ivanu za porodično nasilje, a zatim je javno govorio o detaljima.

Požgaj je otkrio da je on pozvao policiju i otkrio sve detalje.

Kurir.rs/Blic

Pozgaj.jpg
pozgaj.jpg
2.jpg
Untitled-ssss1.jpg
pozgaj.jpg

 Aleksandar Požgaj se posvetio veri:

Aleksandar Požgaj se posvetio veri Izvor: instagram/drug_crveni