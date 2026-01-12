"VODIM BITKU ZA ŽIVOT" Političar o zdravstvenim problemima, otkrio detalje: Do operacije mora da dođe
Bivši političar i nekadašnji rijaliti učesnik Aleksandar Požgaj otkrio je da mora da ide na hitnu operaciju.
Požgaj je progovorio o zdravstvenim problemima i objavio je sliku na Instagramu, te poručio da vodi bitku za život.
- Sutra je ponedeljak 12/01/2026. i ulazim u glavnu bitku, a to je bitka za život! Prvu sam pre mnogo godina dobio i pobedio. Danas je tako, da moram sada u drugu bitku. Skupljam vojsku i zemaljsku i nebesku, samo još ne znam tačan datum ove godine 2026. i gde će bitka da se održi, ali znam da će biti jer mora da dođe do nje (operacija). Gde ćemo se ponovo svi sudariti i na zemlji i na nebu, jako!
- Ja sam uvek pozitivan i nasmejan, naravno jak!
U komentarima su se nizale poruke podrške.
Bivšu ženu prijavio za nasilje
Podsetimo, Aleksandar Požgaj, nekadašnji političar i bivši rijaliti učesnik, prijavio je nedavno suprugu Ivanu za porodično nasilje, a zatim je javno govorio o detaljima.
Požgaj je otkrio da je on pozvao policiju i otkrio sve detalje.
