- Sutra je ponedeljak 12/01/2026. i ulazim u glavnu bitku, a to je bitka za život! Prvu sam pre mnogo godina dobio i pobedio. Danas je tako, da moram sada u drugu bitku. Skupljam vojsku i zemaljsku i nebesku, samo još ne znam tačan datum ove godine 2026. i gde će bitka da se održi, ali znam da će biti jer mora da dođe do nje (operacija). Gde ćemo se ponovo svi sudariti i na zemlji i na nebu, jako!