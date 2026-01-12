Slušaj vest

Harmonikaš Borko Radivojević danas je organizovao gala proslavu povodom 18. rođendana sina. On je iznajmio luksuznu salu u Požarevcu gde je sve sređeno po njihovoj želji, a kako se4 može primetiti, brinuli su o svakom detalju.

U sali dominiraju plavo-zlati tonovi, na plafonu su svuda bili kristalni lusteri, a na svakom tanjiru nalazila se posebna poruka i mali poklon.

- Hvala vam što ste deo mog posebnog dana, malo poklon za dobro jutro - glasila je poruka, a poklon je bio lek za glavobolju.

Umesto banera sa balonima i ispisanim imenom slavljenika, u delu koji je namenjen za fotografisanje sa gostima nalazi se tamnoplavi materijal, a svuda okolo su svećnjaci i desetine upaljenih sveća.

Proslava će okupiti porodicu, bliske prijatelje i brojne javne ličnosti, a atmosfera će, prema najavama, biti u znaku glamura, emocija i elegancije.

Dok je slavljenik obukao svečano odelo, ponosna mama je privukla pažnju svih prisutnih sa haljinom koja je sačinjena od kristala.

