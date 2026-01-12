Slušaj vest

Ordinacija Cvijanović našla se prethodnih dana u centru pažnje javnosti zbog smrti beogradskog frizera Matije Radulovića, poznatijeg kao „Maki king of hair“. Tim povodom, na svom TikTok profilu objavili su video-snimak za koji navode da je njihovo prvo i poslednje oglašavanje na ovu temu.

Iz zubarske ordinacije ističu da Matija po izlasku iz ordinacije nije imao nikakvu infekciju niti cistu, kako je on ranije naveo u svojim snimcima. Takođe navode da su, usled velikog pritiska i torture koju trpe od strane korisnika društvenih mreža, bili prinuđeni da se javno oglase. U svom obraćanju detaljno su objasnili kako je tekao kompletan proces lečenja kod Matije Radulovića.

"Prvi put se oglašavamo po pitanju Matije Radulovića. On je već došao kod nas sa novim zubima, i tada nije bio zadovoljan. Od oktobra 2024. godine javljaju se problemi estetske prirode, više puta smo menjali krunice o trošku ordinacije. Poslednja zamena krunica bila je u maju 2025. godine, nakon toga pacijent nije bio više u ordinaciji, izašao je bez implantata, bez infekcije i bez ciste, dalji rad na svojim zubima je nastavio u drugoj ordinaciji", napisao je vlasnik ordinacije

Oglasila se klinika

Podsetimo, ordinacija Cvejanović, u kojoj je Matija takođe bio na lečenju, hitno se oglasila povodom tragedije, a saopštenje prenosimo u celosti:

"Izražavamo iskreno saučešće porodici i bližnjima povodom smrti Matije Radulovića. Istovremeno, naša ordinacija trpi veliku nepravdu na društvenim mrežama zbog širenja netačnih i neproverenih informacija. Matija je pre dolaska kod nas bio lečen u više stomatoloških ordinacija.

Nakon terapije kod nas nije bio zadovoljan određenim aspektima, zbog čega mu je novac u potpunosti vraćen i naš profesionalni odnos je tada završen. Poslednjih meseci lečio se u drugoj stomatološkoj ordinaciji, nakon odlaska od nas. Ne postoji nikakva povezanost između našeg rada i njegove smrti. Molimo za poštovanje činjenica, dostojanstvo i prestanak širenja neistina."

Urađena obdukcija

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, nakon što se žalio na jake bolove u stomaku, lekari su mu ustanovili prisustvo bakterije i savetovali odgovarajuću terapiju. Međutim, kako Kurir saznaje, uprkos jasnim preporukama lekara, Radulović je navodno odbijao da započne lečenje.

Nakon tragičnog ishoda, kako ekipa Kurir saznaje, nadležni organi su naložili obdukciju, koja je i obavljena, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i rasvetlile sve okolnosti ovog slučaja, rezultati obdukcije će naknadno biti poznati.

Na Zanzibaru se razboleo

Podsetimo, Radulović je bio poznato ime u svetu lepote i estrade. Karijeru je započeo kao frizer, a širu popularnost stekao je zahvaljujući saradnji s Karleušom, koja mu je, prema rečima njegovih bliskih prijatelja, prva pružila priliku da se afirmiše među javnim ličnostima. Nakon toga je radio s brojnim pevačicama i rijaliti zvezdama, među kojima su Slađa Poršelina, Ena Čolić, Zorana Mićanović, Elma Sinanović, ali i druge javne ličnosti koje su mu godinama ukazivale poverenje.

