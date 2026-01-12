Slušaj vest

Borko Radivojević večeras priređuje spektakularno slavlje povodom 18. rođendana svog sina Luke, a emocije i ponos ne krije. Kao poseban poklon, Borko je sinu obezbedio školovanje u Švajcarskoj, gde će Luka usavršavati kulinarske veštine, ali i stan u Beogradu na vodi, čime mu je pružio siguran i kvalitetan početak novog životnog poglavlja.

Iako srećan zbog sinovljevog puta i novih izazova, Borko priznaje da mu nije lako što Luka uskoro odlazi da živi u inostranstvu, što veče čini još emotivnijim i posebnijim za celu porodicu.

Punoletstvo sina Borka Radivojevićeva Foto: Kurir

500 zvanica

Organizacija proslave poverena je supruzi, koja je vodila računa o svakom detalju – od rasporeda sedenja do kompletne logistike događaja. Očekuje se oko 500 zvanica, a slavlje će upotpuniti i muzički program po Lukinoj želji – mladi slavljenik planira da zatraži pesmu od Šerifa, što će dodatno podići atmosferu.

Borko je, kako saznajemo, pripremio i bogat bakšiš za izvođače i osoblje, želeći da svima ulepša veče i zahvali se na trudu. Sve je spremno za noć punu emocija, radosti i nezaboravne atmosfere, kojom će porodica Radivojević proslaviti punoletstvo svog naslednika.

