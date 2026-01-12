Slušaj vest

Pevačica Tea Bilanović dugo je čuvala svoj privatni život od očiju javnosti, pa je malo ko znao da je bila udata. Brak joj je kratko trajao, a sada je odlučila da progovori o razvodu.

Tea Bilanović se udala u 21. godini Foto: Kurir Televizija

– Udala sam se kada sam imala 21 godinu i nakon šest meseci sam se zvanično razvela, a dve nedelje smo živeli zajedno. Nije mi bilo teško jer se sve desilo na brzinu. Doživela sam to kao avanturu. Družili smo se, zatim ušli u vezu i onda smo se venčali. Udala sam se u crvenoj haljini, ali ne mislim da je to bio loš znak, bela bi bila još gora – rekla je Tea, pa dodala:

– Mišljenja sam da je vrlo lakše da se čovek razvede nego da raskine vezu. U slučaju raskida svi hrle za pomirenjem, a kada je zvanični razvod u pitanju, to ume da udari i na ego i na komplekse i tu se zaista stavlja tačka. Sreća pa nakon razvoda nisam ništa delila sa suprugom jer bi mi sve pokupio. Bio je ker finansijer – rekla je Tea za "Hype".

Pevačica Teodora Bilanović otkrila je nedavno u emisiji da je pevala bivšem dečku na svadbi.

Naime, Teodora se prisetila tog iskustva koji joj nije bio prijatan, a kako kaže, on nije znao da će ona pevati.

Jednom bivšem sam pevala svadbu - rekla je pevačica, a Ognjen ju je odmah upitao koliko je prošlo od raskida i kako je mogla da odradi tu svadbu:

- Pa okej je jer smo se preboleli davno. Dve godine nakon raskida se desilo.

Predavala deci u školi

Podsetimo, Tea Bilanović pre nekoliko godina ušla je u svet muzike i sitnim koracima kretala se do velikog cilja, do kog je i stigla. Korak po korak, pesma po pesmu, Tea je danas jedna od traženijih pevačica pogotovo kada su nastupi u Beogradu u pitanju, a mnogi je nazivaju i novom kraljicom bakšiša.

Bilanovićeva je od maih nogu izražavala ljubav prema muzici, ali i talenat, zbog čega je ispunila i svoju najveću želju. Iako je veoma mlada, u tinejdžerskim danima počela da nastupa, Tei je uvek na prvom mestu bila škola

Kurir.rs/Blic