ŽIVELI SAMO DVE NEDELJE! Tea Bilanović o brzom razvodu: "Doživela sam to kao avanturu, nismo delili imovinu"
Pevačica Tea Bilanović dugo je čuvala svoj privatni život od očiju javnosti, pa je malo ko znao da je bila udata. Brak joj je kratko trajao, a sada je odlučila da progovori o razvodu.
– Udala sam se kada sam imala 21 godinu i nakon šest meseci sam se zvanično razvela, a dve nedelje smo živeli zajedno. Nije mi bilo teško jer se sve desilo na brzinu. Doživela sam to kao avanturu. Družili smo se, zatim ušli u vezu i onda smo se venčali. Udala sam se u crvenoj haljini, ali ne mislim da je to bio loš znak, bela bi bila još gora – rekla je Tea, pa dodala:
– Mišljenja sam da je vrlo lakše da se čovek razvede nego da raskine vezu. U slučaju raskida svi hrle za pomirenjem, a kada je zvanični razvod u pitanju, to ume da udari i na ego i na komplekse i tu se zaista stavlja tačka. Sreća pa nakon razvoda nisam ništa delila sa suprugom jer bi mi sve pokupio. Bio je ker finansijer – rekla je Tea za "Hype".
Pevačica Teodora Bilanović otkrila je nedavno u emisiji da je pevala bivšem dečku na svadbi.
Naime, Teodora se prisetila tog iskustva koji joj nije bio prijatan, a kako kaže, on nije znao da će ona pevati.
Jednom bivšem sam pevala svadbu - rekla je pevačica, a Ognjen ju je odmah upitao koliko je prošlo od raskida i kako je mogla da odradi tu svadbu:
- Pa okej je jer smo se preboleli davno. Dve godine nakon raskida se desilo.
Predavala deci u školi
Podsetimo, Tea Bilanović pre nekoliko godina ušla je u svet muzike i sitnim koracima kretala se do velikog cilja, do kog je i stigla. Korak po korak, pesma po pesmu, Tea je danas jedna od traženijih pevačica pogotovo kada su nastupi u Beogradu u pitanju, a mnogi je nazivaju i novom kraljicom bakšiša.
Bilanovićeva je od maih nogu izražavala ljubav prema muzici, ali i talenat, zbog čega je ispunila i svoju najveću želju. Iako je veoma mlada, u tinejdžerskim danima počela da nastupa, Tei je uvek na prvom mestu bila škola
Kurir.rs/Blic