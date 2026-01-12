Slušaj vest

Borko Radivojević večeras priređuje spektakularno slavlje povodom 18. rođendana svog sina Luke, a među prvima je došao poznati estradni menađer Saša Nikolić, poznatiji kao Šaran Alegro.

- Mi smo ovde kao kod svoje kuće, na svakom veselju je tako i uvek nam je drago da sa porodicom Radivojević podelimo svaku sreću. Nema više toliko ovih velikih proslava, organizuju se uglavnom u inostranstvu, ali Borko je domaćin! Nije tu stvar u preterivanju, već u tome da on to pravi kako dolikuje - rekao je Šaran i otkrio da je umesto poklona sa sobom poneo kovertu.

O statusu Alegro i priči o tužbi Slađe Alegro

Šaran na punoletstvu sina Borka Radivojevića Foto: Kurir

- Znaš šta? To se dešava, uvek neko nešto uradi, onda se pojave razni ljudi da čerupaju, naprave korist od toga. Svi znate ko je Slađa Alegro, to je to. Ako ne koristi ime Alegro, kako ćete je drugačije zvati? Evo ne sme! Kako ćeš je ti zvati u intervjuu? Ja sam sa svim članovima tima dobar, oni nisu sa mnom! Ljudi će ti oprostiti svašta u životu, samo uspeh neće! Rad govori sve sam za sebe!

Mina i Kasper neće uspeti

Šaran smatra da od ljubavi Mine Kostić i Kaspera, koji su se upoznali preko društvenih mreža nema ništa.

- Ja nisam ljubitelj veza koje započinju kamerom. Prosto godinama imam, pa sam doživeo da vidim neku devojku na Instagramu i to je sve naj naj, kad je upoznaš dovoljno je da priča čudno. Ja joj želim da je to to, mada sumnjam. Ne ide to baš tako jednostavno u životu.

