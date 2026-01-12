Slušaj vest

Na proslavi 18. rođendana Luke Radivojevića, pažnju je privukla složna izjava cele porodice, koja je još jednom pokazala koliko su međusobno povezani i posvećeni jedni drugima. Borko i njegova supruga istakli su da su najponosniji na sina i da im je najvažnije što su kao porodica uvek jedno uz drugo, kako u lepim, tako i u emotivnim trenucima.

U opuštenoj atmosferi, kroz osmeh su priznali da je njihov brak pun strasti i emocija, te da među njima i dalje postoji ona “zdrava doza” ljubomore, koja, kako kažu, samo potvrđuje koliko im je stalo jedno do drugog. Supruga naglašava da mu ne proverava telefon, ali da ume ponekad da mu skrene pažnju na određene situacije – sve u duhu otvorenog razgovora i poverenja koje godinama grade.

Evo šta kaže slavljenik

I sam slavljenik nije krio zadovoljstvo, pa je kratko poručio: „Sve je super, za sada sve ide po planu“, što je dodatno potvrdilo da veče protiče u savršenoj atmosferi.

Porodica Radivojević poručuje da im je zajedništvo najveća snaga i da upravo takva energija vlada i večeras, dok slave punoletstvo svog naslednika. Veče protiče u znaku osmeha, emocija i dobre atmosfere, a slavlje je još jedan dokaz da su, uprkos obavezama i izazovima, uvek okrenuti jedni drugima.

