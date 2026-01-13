Slušaj vest

Poznati frizer Matija Radulović preminuo je 6. januara u 43. godini, a njegova iznenadna smrt potresla je javnost, naročito estradni krug u kojem je godinama bio prisutan.

Matija je sahranjen na gradskom groblju u Ćupriji pre nekoliko dana, a naša ekipa je posetila kraj Beograda u kom je pokojni frizer imao salon.

Njegove komšije iz zgrade u kojoj je frizirao svoje klijentkinje šokirane su Matijinom iznenadnom smrću.

Veliko srce

- Verujte, kad smo čuli da je preminuo, šokirali smo se svi ovde u zgradi. Ja sam ga videla možda dan-dva pre smrti. Radio je normalno, videla sam da su mu u stan dolazile mušterije. Primetila sam da je opet nešto radio na licu. Sad kad premotavam film, bio je naduven i natečen, verovatno od tih estetskih intervencija. Meni se to lično nije sviđalo, ali svako je gospodar svog života. Dolazile su mu tu svakakve žene, viđala sam te rijaliti učesnice skoro svaki dan. Šta se tu desilo, videćemo. Svašta sam čitala, ali to više nije ni važno. Njega više nema pa nema - rekla nam je komšinica Nada.

Ispred zgrade smo zatekli još jednu komšinicu, koja je neutešna zbog Matijine smrti.

- Pretužna sam zbog Matije. Čitam ovih dana svašta o njemu. Sram bilo sve te koji sad zarad malo popularnosti u medijima pričaju i izmišljaju svašta. Njega sad nema da im odgovori, pa mogu to da pišu i laju. Ja ću vam ispričati ko je on bio zaista. Bio je dečko s velikim srcem koji je ovde u salonu besplatno pravio perike za žene koje boluju od teških bolesti. Nikad im ni dinar nije naplatio. To je bio on. Što o tome ne pričaju? Bio je jako nadaren. Kad sam videla one slike sa sahrane, plakala sam satima. Jadan njegov otac - zaključila je komšinica Goca.

Podsetimo, kako se spekulisalo u medijima, zdravstveni problemi koji su doveli do tragičnog ishoda mogli bi biti povezani sa intervencijama koje je Radulović u prethodnom periodu imao na licu i telu. Ipak, tačan uzrok smrti zasad nije poznat i biće utvrđen obdukcijom.

Matija je na Badnji dan u izuzetno teškom stanju i bez svesti je hitno prebačen u Urgentni centar, gde su lekari pokušali da mu pomognu, ali je, uprkos naporima medicinskog osoblja, izgubio život.

Dan pre nego što je prebačen u Urgentni centar, Hitna pomoć je bila pozvana zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja, ali Radulović je tada odbio hospitalizaciju. Nakon toga se zaključao i nije izlazio iz stana, što je, prema rečima izvora, moglo dovesti do dodatnog pogoršanja i razvoja teških komplikacija. U ponedeljak oko 17 časova, kad mu se stanje naglo pogoršalo, ponovo je reagovala Hitna pomoć, hitno je prevezen u bolnicu, ali tada je već bio u kritičnom stanju.

Radulovićeva smrt ostavila je njegove brojne prijatelje, saradnike i klijente u neverici. Mnogi su se oprostili od njega emotivnim porukama na društvenim mrežama, ističući da je bio vedar, ambiciozan i uvek spreman da pomogne.

Rezultati obdukcije bi trebalo da daju konačan odgovor na pitanje šta je dovelo do ove tragedije. Javnost i njegovi najbliži s nestrpljenjem očekuju zvanične informacije.

Podsetimo, dosta pažnje izazvao je video-snimak u kojem Radulović pokazuje fotografije svoje vilice "pre i posle", a na kojima se vidi neuspeli rezultat estetskog lečenja stomatologa.

Obraćanje doktorki

- Draga doktorka, ja sam tebi rekao da mene ne može da zaustavi buldožer, a kamoli vaše gluposti, čime se vi štitite da vas neko ne tuži jer će se to smatrati kao lažna izjava. Šta je lažno?! To što si mi masakrirala zube i što mi od njih nije ostalo ništa? Ti koja si bila pet godina kod mene u salonu! Ti koja si znala celu situaciju! Ti koju je vlasnik pitao: "Da li si sigurna da ovo možeš da uradiš?" Em si mi uništila zube, em si me uništila zdravstveno. Naravno da ću da te tužim i moja izjava ne može da se karakteriše kao lažna zato što ćemo ići na veštačenje. Otkriće se šta se sve desilo, a desilo se svašta. I na kraju otkačiš pacijenta SMS porukom. Sram te bilo! - rekao je on pred kamerom.

