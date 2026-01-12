Živkica Miletić, kuma Borka Radivojevića, došla je na proslavu 18 rođendana njegovog sina Luke
Stars
ZA 3 SEKUNDE UZME 3.000 EVRA Ova pevačica je među prvima došla na proslavu Borka Radivojevića, a malo ko zna da su KUMOVI! (VIDEO)
Harmonikaš Borko Radivojević danas je organizovao gala proslavu povodom 18. rođendana sina Luke, a jedna od počasnih zvanica je Živkica Miletić.
Naime, među prvima je stigla pevačica koja inače važi za kraljicu bakšiša, a koja je inače kuma popularnog harmonikaša.
Živkica Miletić Foto: Kurir
Pevačica Živkica Miletić bila je popularna tokom 80-ih i 90-ih godina kada je harala estradnom scenom svojim popularnim hitovima. Na jednom snimku od ranije može se primetiti kako Živkica za tri sekunde uzima više od 3.000 evra, tako što joj gosti lepe novčanice od 500 i 200 evra po telu, uglavnom čelu.
Živkica je progovorila o pevačici Jeleni Karleuši, pokojnom estradnom magu Saši Popoviću i njegovoj udovici Suzani Jovanović, koju nije zvala povodom smrtnog slučaja.
Kurir.rs
