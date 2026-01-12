KARAMBOL U ELITI 9! Desila se rasprava kakvu nismo videli: Ovo je već previše (VIDEO)
U toku je ''Podela budžeta'' Jovane Mitić, a ona je naredni budžet dala Mini Vrbaški.
- Mina je prema meni bila vrlo korektna i divna, da imam dala bih joj srednji i veliki - rekla je advokatica.
- Hana, mali budžet. Prema Neriu imam emociju kakvu nemam ni prema kome ovde zbog njegovog teškog života. Ja bih trebala da dam velike budžete i tebi i Neriu, ali nemam ih. Hana, imaš pravo da se boriš i dokazuješ svoju istinu, ali mislim da grešiš jer dozvoljavaš da te ljudi gasiraju u odnosu s Neriom. Ti si mnogo mlada, neke stvari ne možeš da vidiš sa 40 i sa 20 isto. Nerio je moj životni favorit, trebalo se izboriti sa takvim okruženjem i sa takvom težinom svega onoga. Pusti onog čoveka (Asmina), nemojte da ga slušate - rekla je Jovana.
- Mani se ti mene, ko si mu ti? - upitao je Alibaba.
- Mrš bre ološu jedan - rekla je Jovana.
- Jebem ti celu p*orodicu - rekao je Alibaba.
- Molim? J*bem ti mamu i sestru - rekla je Jovana.
- P*čko jedna raspala, sram te bilo. Filipe, sledeći put tebe napijam i šaljem te da izj*beš ovog debelog vepra - rekao je Uroš.
- Njegovi roditelji su se meni izvinili lažno jer su svi osuđeni zbog njegovih reči koe mi je izrekao.
