Pevačica Zorica Brunclik oglasila se na društvenim mrežama i obavestila javnost da je njen lik, kao i lik njenog supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša iskorišćen u svrhu reklame bez njene dozvole, te da su u javnost plasirane laži o navodnom korišćenju proizvoda i utiscima o istom.

Naime, na jednoj stranici je uz pomoć fotošopa napravljena njihova slika na kojoj se navodi da su Zorica i Kemiš smršali 20 kilograma.

Tim povodom se oglasila Zorica koja je poručila sledeće:

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš Foto: Printscreen Instagram

- Ovo je prevara. Slika i tekst koji kruže internetom, a u kojima se navodi da su Zorica Brunclik i Kemiš smršali 20 kilograma uz "tajni recept", nemaju nikakve veze sa istinom. U pitanju je zloupotreba imena i lika u komercijalne i obmanjujuće svrhe.

Prisetila se, pa zaplakala kao dete

Pevačica koja je decenijama unazad jedna od najpopularnijih na domaćoj sceni, Zorica Brunclik, zahvaljujući svom glasu i talentu, ali i napornom radu, danas uživa u bogatstvu koje je stekla.

Međutim, ona ne krije da je odrasla u bedi i siromaštvu, a i dan danas se seća situacija iz detinjstva zbog koje može da zaplače.

- Živeli smo u najvećoj bedi jer je majka imala jadnu platu. Ne postoji ništa čega bih volela da se setim iz tog perioda, što ne znači da ga se stidim. Bila sam najstarija i jedino žensko u porodici. Pošto su se moji roditelji veoma rano rastali, mama je živela u Smederevu, otac u Beogradu, a ja sam rasla okružena siromaštvom, ali i bogatstvom. Otac me je odvodio i ostavljao po nekoliko meseci kod svoje prebogate familije, samo da bi mami napakostio. Kod njegovih sam živela kao bubreg u loju, nosila najbolju odeću, jela najfiniju hranu… Posle određenog vremena mama bi dolazila po mene da me vrati kući, a ja sam je tada najviše mrzela, jer me vraćala u siromaštvo - rekla je Zorica jednom prilikom za medije.